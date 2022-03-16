Baş ve boyun kanserleri, erkeklerde 5 kat daha fazla görülüyor

Son derece hayati öneme sahip baş ve boyun kanserlerine yönelik Dr. Sirkeci, “Erkeklerde, kadınlardan yaklaşık 5 kat fazla görülmektedir” dedi.

Baş ve boyun kanserleri, son derece hayati öneme sahip kanser türleri olarak biliniyor.

Üstelik yaş ilerledikçe, bu kanserlere yakalanma oranları da artıyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Bahar Kayahan Sirkeci, tüm vücut kanserlerinin yaklaşık yüzde 10’unu baş ve boyun kanserlerinin oluşturduğunu söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Sirkeci, baş ve boyun kanserlerinin başta gırtlak olmak üzere ağız boşluğu, dudaklar, dil, burun, geniz, yüz kemikleri içindeki sinüsler, yutak, kulak kepçesi ve dış kulak yolu, tiroit bezi, yemek borusunun giriş kısmı ve tükürük bezleri kanserlerini kapsadığını belirtti.

“ERKELERDE, KADINLARDAN 5 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLMEKTEDİR”

Türkiye’de en sık gırtlak, dudak ve dil kanserlerinin görüldüğünü kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Sirkeci, “Baş ve boyun kanserleri erkeklerde, kadınlardan yaklaşık 5 kat fazla görülmektedir. İleri yaşlarda bu kanserlerin sıklığı artmaktadır.” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ NEDEN SİGARA

Dr. Öğr. Üyesi Sirkeci, baş ve boyun kanserlerinde en önemli nedenin sigara kullanımı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bununla birlikte, alkol kullanımı ve HPV virüs enfeksiyonları ve ağız hijyeninin bozuk olması önemli etkenler arasındadır. Ayrıca dudak ve baş boyun cilt kanserleri için güneş ışığı maruziyeti önemli bir risk faktörüdür.





“ERKEN TANI OLMASI HALİNDE TEDAVİ BAŞARI ORANLARI YÜKSEK KANSERLERDİR”

Baş boyun kanserlerinin birçoğu erken dönemde belirti vermektedir ve bu da erken tanıyı kolaylaştırmaktadır. Belirtileri arasında baş ve boyunun herhangi bir bölgesinde şişlik (gittikçe büyüyen tarzda), ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar, çiğnemede ve yutkunmada güçlük, devam eden ses kısıklığı veya seste değişiklik, nefes alma veya konuşma güçlüğü sayılabilir. Baş boyun kanserleri erken tanı olması halinde tedavi başarı oranları yüksek kanserlerdir.

“PEK ÇOK BAŞ BOYUN KANSERİNDE ÖNCELİKLİ TEDAVİ CERRAHİDİR”

Tanıda endoskopik görüntüleme, radyolojik görüntüleme (USG, BT, MRG) ve biyopsi önemli yer tutar. Baş boyun kanserlerinde standart bir tedavi yoktur ve her hastanın tedavisi farklıdır. Tedavi planlamasında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Erken evredeki hastalar için tek bir tedavi seçeneği yeterli olabilirken, bazı hastalara kombine tedaviler uygun olabilir. Tedavi; cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi seçeneklerinden oluşmaktadır. Bunların kombinasyonları da yapılabilir. Pek çok baş boyun kanserinde öncelikli tedavi cerrahidir.”

KANSER GELİŞME RİSKİ HEM TÜTÜN ÜRÜNLERİ HEM ALKOL KULLANANLARDA DAHA YÜKSEK

Baş ve boyun tümörlerinin tedavisinin multidisipliner bir yaklaşımla ele alındığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Sirkeci, “Hastanın muayenesi, tetkik süreci, tedavi planlanması aşamalarında Kulak Burun Boğaz, radyoloji, medikal onkoloji ve rekonstrüksiyon gereken olgularda plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümleri ile koordinasyon halinde çalışılarak hastanın maksimum fayda görmesi sağlanır. Kanser gelişme riski hem tütün ürünleri hem de alkol kullananlarda, bu ikisinden yalnızca birini kullananlara göre daha yüksektir. Baş-boyun kanserlerinin gelişmesinde diğer bir önemli etken ise cinsel yolla bulaşan HPV (Human Papilloma Virus) olup, bu virüs özellikle orofarinks kanserine yol açmaktadır. Diğer nedenler arasında da ağız hijyeninin bozuk olması, radyasyon maruziyeti ve EBV (Ebstein Barr Virus) enfeksiyonları sayılabilir.” dedi.