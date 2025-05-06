Başladı: Bahar yorgunu musunuz? İşte 4 belirtisi

Yağmur Uçar

Kış bitmiş, güneş yüzünü göstermiş, doğa canlanmış…

Ama hala yorgun, halsiz ve isteksiz mi hissediyorsunuz?

Merak etmeyin, yalnız değilsin. Büyük ihtimalle siz de “bahar yorgunluğu” yaşıyorsunuz.

Peki bu yorgunluk nereden geliyor, geçmesi için ne yapmalı? İşte belirtileri ve başa çıkma yöntemleri...

DOĞAL BİR TEPKİ

Bahar aylarında, özellikle mart-nisan gibi havaların ısınmaya başladığı dönemde, birçok insan kendini normalden daha halsiz, isteksiz, uykulu ve dalgın hisseder. Bu duruma bahar yorgunluğu denir. Aslında bu, vücudun mevsim geçişine verdiği doğal bir tepkidir.

Vücudun biyolojik saati (sirkadiyen ritim) bozulabilir.

Sıcaklık ve hava basıncı değişiklikleri ile vücudun dengesi şaşar, halsizlik olur.

Melatonin (uyku hormonu) azalırken serotonin (mutluluk hormonu) artar ama bu geçişte denge kaybolur.

Kışın ağır beslenme alışkanlığı devam ederse vücut zorlanır.

Sıcaklık arttıkça su ihtiyacı artar ama yeterince içilmezse yorgunluk hissi artar.

BELİRTİLERİ

Sürekli uyuma isteği

Sabahları zor uyanma

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Dikkat dağınıklığı

Keyifsizlik, motivasyon düşüklüğü

BAHAR YORGUNLUĞU NASIL GEÇER

Öncelikle su tüketimi artırılmalıdır. Vücut bu dönemde daha fazla sıvı kaybeder ve yeterince su içmemek halsizliğe neden olabilir.

Beslenme düzeni de önemli bir etkendir. Kış aylarında alışılan ağır yemeklerden uzaklaşıp daha hafif, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek sindirimi rahatlatır ve enerji seviyesini yükseltir.

Uyku düzeni de bu süreçte belirleyici rol oynar. Her gün aynı saatlerde yatmak ve uyanmak, biyolojik saatin dengede kalmasına yardımcı olur.

Gün içinde kısa süreliğine bile olsa dışarı çıkmak ve gün ışığı almak hem vücudun D vitamini üretmesine katkı sağlar hem de ruh halini olumlu etkiler.

Hareket etmek, egzersiz yapmak ya da en azından her gün kısa yürüyüşlere çıkmak kan dolaşımını hızlandırır, metabolizmayı canlandırır ve enerji verir.