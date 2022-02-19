Basurdan kurtaran bitki: Çobançantasını 7 gün boyunca...

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid, vücudun en hassas bölgesinde yer alması nedeniyle oldukça acı verici olabiliyor. İşte basurdan muzdariplerin yüzünü güldürecek bitki: Çobançantası...

Hayatı zehir eden durumlardan biri olan basur, tıptaki adıyla hemoroid, binlerce insanın tecrübe ettiği bir rahatsızlık.

Kanama, ağrı, kaşıntı başta olmak üzere yarattığı problemler ile yaşam kalitesini düşüren basur birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Makat bölgesinden çıkan minik memeler şeklinde betimlenen basur, dışkılamada yaşattığı zorluklarla da biliniyor.

Özellikle kabızlık ile mücadele edenlerin ıkınma refleksi, hemoroidin şişmesinde ve kan pıhtısı ile dolmasında başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

İlaç ve cerrahi işlemlerde tedavi süreci sürdürülebilen hemoroid için bitkisel yolu tercih edenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Alternatif tıp meraklıları, doğal yollardan basur tedavisi için iyi gelen bitkileri sıklıkla araştırıyor.

Basur denilince akla gelen ilk şifalı bitkilerden birisi de "Çobançantası".

Oldukça garip bir isme sahip olan bu bitki, turpgiller familyasından geliyor ve kaynatılıp suyunun kullanılması ile basun tedavisinde etkili olduğu uzmanlar tarafından da söyleniyor.

Peki çobançantası bitkisi nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Sizler için inceledik.

ÇOBANÇANTASI BİTKİSİ VE FAYDALARI

Çobançantası denilmesinin nedeni kapsülünün üçgen şeklinde olup çobanların çantasına benzemesinden kaynaklanıyor.

Tek yıllık bir bitki olan çobançantası, otsu bir bitki olmasına rağmen dimdik ve uzun gövdesi, kalp şekline benzer şekildeki meyve keseleri ve güzeller güzeli çiçekleriyle dikkat çekiyor.

Boyu 50-60 santimetrelere dek çıkabilen bu otsu bitki, hem kuraklığa hem de soğuğa dayanıklı.

Böbreklerde meydana gelen kum ve taşların düşürülmesini sağlıyor.

Çobançantası bitkisinin başlıca faydalarından biri de ağrıları ortadan kaldırmasıdır.

Eğer vücudunuzda kanayan bir bölge varsa o bölgede kanamayı durdurarak, hızlı şekilde iyileştirme özelliği gösterir.

Çobançantası, regl dönemlerinde şiddetli ağrıları olanların yardımına koşuyor, adeta düzensizliklerini gidermede de tavsiye ediliyor.

ÇOBANÇANTASI NASIL TÜKETİLİR?

Çiçekleri ve tohumları çiğ veya pişirilerek tüketilir. Tohumlarının hafif baharatımsı tadından dolayı çorbalarda veya et yemeklerinde kullanılır.

Çobançantasının tohumdan yemeklik yağ veya baharat elde edilirken kökleri, yaprakları ve çiçekleri de tüketilebilmektedir.

Çay olarak tüketildiğinde kabızlık ve sindirim problemlerine doğrudan iyi gelmektedir.

ÇOBANÇANTASI BASUR KÜRÜ

4 tatlı kaşığı çobançantası bitkisi ile 4 bardak soğuk su işinizi görecektir.

Bitkiyi minik minik doğrayıp suyun içine atın ve 8 saat bekletin.

Sürenin sonunda elde ettiğiniz karışımı süzüp şifa niyetine için.

Ayrıca bu karışımı pamuk yardımıyla basur olan yere sürün. 7 gün boyunca düzenli olarak uygulayın.