Batman'a 810 yataklı, eğitim ve araştırma hastanesi kararı çıktı

Yeni yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Batman Bölge Devlet Hastanesi birleştirilerek, eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet verilecek.

Batman, henüz yapımı yeni olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin ardından, eğitim ve araştırma hastanesine kavuşacak.

Batman Bölge Devlet Hastanesi ile birleştirilecek olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 810 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

BAKANLIK, TEKLİFİ ONAYLADI

Hastane ile ilgili açıklama yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, Sağlık Bakanlığına sundukları teklifin onaylandığını söyledi.

Vali Şahin, "Bölge Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi birleşmesi sonucunda 810 yataklı A1 sınıfı Batman Eğitim Araştırma hastanesi bakanlığımızın doğrultusunda kurulmuş oldu. Batman'a hayırlı uğurlu olsun.

Bu hastane bundan sonra eğitim araştırma hastanelerine daha ileri bir tıbbi eğitim araştırma ve akademisyen yetiştirirler yani doçentler, profesörler yetiştirirler.

Artık eğitim ve araştırma hastanemiz olduğuna göre önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde Batman’da doçent doktor, profesör doktorlarını göreceğiz.





"BATMAN'A TIP FAKÜLTESİ DE GELİR"

Bu bize neyin habercisi bu bize tıp fakültesinin habercisidir. Bundan beli bir süre sonra Batman’a artık siz uğraşmasanız da tıp fakültesi gelir. Ona en büyük adımı atmış oluyoruz.

Bu hususta başta Sağlık Bakanımız, Sağlık Bakanlığının yetkileri olmak üzere milletvekilimiz, il başkanımız çok emekleri oldu ve çok kıymetli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum.

Çünkü sağlıkla ilgili tüm konuları gündemde tutarak işlediniz ve bugünlere artık çok daha sağlam yere basan bir sağlık hizmeti noktasına sayenizde geldik.” dedi.



