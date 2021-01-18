Batman'da hapşırma nöbeti geçiren Yağmur'un tedavisi başladı

10 gündür sürekli hapşıran ve konuşmakta güçlük çeken 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Batman'ın Sağlık Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, 10 gün önce yaşadığı burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen Çaprak, Diyarbakır'a yönlendirildi.

Diyarbakır'da başvurdukları hastanede psikiyatri servisine sevk edilen Çaprak, uygulanan ilaç tedavisinden de sonuç alamadı.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Çaprak, 10 gündür bu sıkıntıyı yaşadığını belirterek "Hapşırdığım için konuşamıyorum. Tedavi olmak istiyorum." sözleriyle yardım istedi.

TEDAVİSİ BAŞLADI

Çaprak'ın sağlık sorununa ilişkin basında yer alan haberler üzerine, kentteki özel bir hastane tedaviyi üstlendi. Hastaneye kaldırılan Çaprak'ın tedavisi için tetkiklere başlandı.

"DURUMU İYİ"

Çaprak'ın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten doktoru, "Yaprak'ı tedavisi için hastanemizde misafir ediyoruz. Şu an genel durumu iyi. Gerekli tetkik ve tedavilerine başladık. İnşallah yakında sonuçlarını göreceğiz." dedi.

Baba Mehmet Çaprak da kızının tedavisine başlanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek masrafları üstlenen hastaneye teşekkür etti.

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