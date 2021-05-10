Bayram haftası aşı yapılacak mı? MHRS aşı randevu değiştirme ekranı

Aşı randevuları bayram haftasına denk gelen vatandaşlar, bayramda aşı yapılacak mı, aşı randevusu nasıl değiştirilir sorularını araştırıyor. Peki bayram haftasında aşı devam edecek mi? İşte detaylar..

Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.

10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.

Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.

Aşı randevusu bayram tarihlerine denk gelen vatandaşlar konunun detaylarını araştırırken, aşı randevusu nasıl değiştirilir sorusu gündemde yerini aldı.

Peki bayramda aşı olacak mı? Aşı randevusu nasıl değiştirilir? İşte ayrıntılar..

BAYRAMDA AŞI YAPILACAK MI?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

AŞI RANDEVUSU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşların aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme imkanı bulunuyor.

Aldığınız Covid-19 aşı randevunuzu iptal edebilmek için;

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden "Randevu Al" bölümüne girin.

Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

İptal etmek istediğiniz randevunuzun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Randevularınızı akıllı telefon veya tabletinizden görüntüleyebilmek için MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda Randevu Geçmişi kısmına tıklayın.

İptal etmek istediğiniz randevunuzun alt kısmındaki İptal Et butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.