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- Bayram tatili döneminde değişen koronavirüs vaka tablosu
Bayram tatili döneminde değişen koronavirüs vaka tablosu
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 09:24
- Güncelleme : 28.07.2021 - 09:54
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı mücadeleler her alanda devam ediyor.
Alınan tedbirler ve geliştirilen sağlık önlemleriyle birlikte, vaka sayılarında kimi zaman gözle görülür düşüşler yaşanıyor.
TATİLİN ETKİSİ
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte verilen 9 günlük tatilde kimi vatandaşlar memleketlerine giderken, bir kısmı da ülkenin farklı turistik kentlerine seyahat etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı vaka sayılarında, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte artma veya azalma olup olmadığı merak ediliyor.
VAKA SAYILARINDA ARTIŞ
Resmi olarak Kurban Bayramı tatilinin başladığı 17 Temmuz gününden 25 Temmuz'a kadar olan süreçte ve tatil sonrasında, vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandığı belirlendi.
GÜN GÜN VAKA SAYILARI
Bayram tatilinde vaka sayıları gün gün şu şekilde aktarıldı:
17 TEMMUZ 2021
7 bin 666 kişinin pozitif olduğu 17 Temmuz'da, 38 kişi hayatını kaybetti.
18 TEMMUZ 2021
7 bin 680 kişinin pozitif olduğu 18 Temmuz'da, 66 kişi hayatını kaybetti.
19 TEMMUZ 2021
7 bin 667 kişinin pozitif olduğu 19 Temmuz'da, 50 kişi hayatını kaybetti.
20 TEMMUZ 2021
8 bin 780 kişinin pozitif olduğu 20 Temmuz'da, 46 kişi hayatını kaybetti.
21 TEMMUZ 2021
8 bin 151 kişinin pozitif olduğu 21 Temmuz'da, 51 kişi hayatını kaybetti.
22 TEMMUZ 2021
9 bin 586 kişinin pozitif olduğu 22 Temmuz'da, 52 kişi hayatını kaybetti.
23 TEMMUZ 2021
11 bin 094 kişinin pozitif olduğu 23 Temmuz'da, 60 kişi hayatını kaybetti.
24 TEMMUZ 2021
12 bin 381 kişinin pozitif olduğu 24 Temmuz'da, 58 kişi hayatını kaybetti.
25 TEMMUZ 2021
14 bin 230 kişinin pozitif olduğu 25 Temmuz'da, 55 kişi hayatını kaybetti.
26 TEMMUZ 2021
16 bin 809 kişinin pozitif olduğu 26 Temmuz'da, 63 kişi hayatını kaybetti.
27 TEMMUZ 2021
19 bin 761 kişinin pozitif olduğu 27 Temmuz'da, 51 kişi hayatını kaybetti.