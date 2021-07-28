Bayram tatili döneminde değişen koronavirüs vaka tablosu

Bayram tatiliyle birlikte vatandaşlar yakın çevreleriyle görüşmeleri artırınca, vaka sayılarında da artış görüldü. Bayram tatilinin başladığı 17 Temmuz'dan bugün kadar, vaka sayıları yükseldi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı mücadeleler her alanda devam ediyor.

Alınan tedbirler ve geliştirilen sağlık önlemleriyle birlikte, vaka sayılarında kimi zaman gözle görülür düşüşler yaşanıyor.

TATİLİN ETKİSİ

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte verilen 9 günlük tatilde kimi vatandaşlar memleketlerine giderken, bir kısmı da ülkenin farklı turistik kentlerine seyahat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı vaka sayılarında, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte artma veya azalma olup olmadığı merak ediliyor.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Resmi olarak Kurban Bayramı tatilinin başladığı 17 Temmuz gününden 25 Temmuz'a kadar olan süreçte ve tatil sonrasında, vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandığı belirlendi.

GÜN GÜN VAKA SAYILARI

Bayram tatilinde vaka sayıları gün gün şu şekilde aktarıldı:

17 TEMMUZ 2021

7 bin 666 kişinin pozitif olduğu 17 Temmuz'da, 38 kişi hayatını kaybetti.

18 TEMMUZ 2021

7 bin 680 kişinin pozitif olduğu 18 Temmuz'da, 66 kişi hayatını kaybetti.

19 TEMMUZ 2021

7 bin 667 kişinin pozitif olduğu 19 Temmuz'da, 50 kişi hayatını kaybetti.

20 TEMMUZ 2021

8 bin 780 kişinin pozitif olduğu 20 Temmuz'da, 46 kişi hayatını kaybetti.

21 TEMMUZ 2021

8 bin 151 kişinin pozitif olduğu 21 Temmuz'da, 51 kişi hayatını kaybetti.

22 TEMMUZ 2021

9 bin 586 kişinin pozitif olduğu 22 Temmuz'da, 52 kişi hayatını kaybetti.

23 TEMMUZ 2021

11 bin 094 kişinin pozitif olduğu 23 Temmuz'da, 60 kişi hayatını kaybetti.

24 TEMMUZ 2021

12 bin 381 kişinin pozitif olduğu 24 Temmuz'da, 58 kişi hayatını kaybetti.

25 TEMMUZ 2021

14 bin 230 kişinin pozitif olduğu 25 Temmuz'da, 55 kişi hayatını kaybetti.

26 TEMMUZ 2021

16 bin 809 kişinin pozitif olduğu 26 Temmuz'da, 63 kişi hayatını kaybetti.

27 TEMMUZ 2021

19 bin 761 kişinin pozitif olduğu 27 Temmuz'da, 51 kişi hayatını kaybetti.