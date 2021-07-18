Bayramda ağır öğünler kalp krizini tetikleyebilir

Kurban Bayramı’nda ağır ve yağlı yiyecekler yemenin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Uzm. Dr. Hacer Ceren Tokgöz, kalp hastalarına beslenme konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, kalp sağlığı için en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda şeker ve tatlı tüketiminin yanında kırmızı et tüketiminin de artması, kalp ve damar hastalığı olan hastalarda ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hacer Ceren Tokgöz, bu problemlerin önüne geçmek için hastalara bayramda dengeli beslenme konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu:

HAŞLAMA VE IZGARAYI TERCİH EDİN

Bayram telaşıyla öğün atlamalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Kahvaltı öğünü özellikle atlanmamalı, kurban kesme telaşıyla hastalarımız bunu atlayabiliyorlar. Kahvaltıda özellikle normal kahvaltı öğününün yanında kavurma tüketimi artabiliyor. Fakat etin dinlenmemiş olması ve dinlenmeden pişirilmesi, sert olmasına, pişmede zorluk yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bu da sindirimin zor olmasına neden oluyor ve kalbi daha fazla yorabiliyor.

Onun haricinde hastalara normalde haftada iki kez et tüketimini öneriyoruz. Çünkü et beslenmemiz için gerekli bir öğe. Özellikle magnezyum, demir, B12 vitamini, A vitamini, B1 vitamini ve L-Karnitin'den zengin bir besin. Fakat bunu ölçülü tüketmeyi öneriyoruz. Hastaların da özellikle haftada 2 gün kuralına riayet etmesini ve aşırı et tüketiminden kaçınmasını öneriyoruz bu dönemde.

Etin pişme şekli de önemli. Az pişmiş ya da pişmemiş et tüketilmemesini, ya da çok pişmiş etin de özellikle vitamin bakımından fakir olabileceğini, bu nedenle eti dozunda pişirmek gerektiğini öneriyorum. Kızartma ve kavurmadan ziyade haşlama ve ızgara olmasını öneriyoruz özellikle.

TUZ TÜKETİMİNE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMELİ

Kurban Bayramı'nda özellikle tuz tüketiminin arttığı da gözlemleniyor. Kavurma yaparken tuzu fazla kullanabiliyoruz. Bu dönemde tansiyon yüksekliği meydana gelebiliyor, felç ve beyin kanaması riskinde artış olabiliyor. Günlük 5 gram yani bir buçuk çay kaşığı ya da bir silme tatlı kaşığından fazla tuz tüketimini önermiyoruz. Yine hastalarımızın bu dönemde kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları dışında sıvı kısıtlaması yok ise, 2 buçuk litre sıvı tüketmesini özellikle öneriyoruz.

Bayramda çay ve kahve ikramı olduğu için tüketimi artmaktadır. Bunun da kalbi hızlandırıp ritim bozukluğuna neden olabileceği göz önünde bulundurularak özellikle kalp hastalarının kaçınmasını öneriyoruz. Bizim kalp hastalarımız özellikle diyabetin eşlik ettiği hastalar. Diyabet hastaları kesinlikle şeker ve tatlılardan kaçınmalı. Bunun yerine sütlü tatlıları ve meyveli tatlıları tercih etmelerini öneriyoruz.

AĞIR YEMEKLERDEN KAÇININ

Hastaların özellikle ağır yemekten kaçınması gerekiyor. Çünkü ağır yemek kalbi hızlandırıyor, tansiyonu yükseltiyor ve sindirimi zor olduğu zaman çeşitli pıhtılaşma hormonlarının da salgılanmasını sağlayarak kalp krizine bir zemin oluşturuyor. Bu nedenle özellikle ağır yemekten kaçınılmalı, fazla yenilmemeli. Haftada 2 kereden fazla kırmızı et tüketiminden kaçınılmalı.

Hastalara fiziksel aktivitelerine Kurban Bayramı'nda da devam etmelerini, yürüyüşler yapmalarını öneriyoruz.