Bazı besinler başınızı ağrıtabilir

Bazı gıdalarda doğal olarak bulunan histamin ve tiramin gibi birçok madde ve çeşitli katkı maddeleri, baş ağrılarına neden olabiliyor. İşte baş ağrısını tetikleyebilecek besinler.

Baş ağrısı çok yaygın bir problemdir. Nüfusun yüzde 90'ından fazlası yaşamları boyunca baş ağrıları çekecektir. Ve tetikleyicilerin listesi uzundur: Stres, uykusuzluk, uzun süreli açlık ve bazı yiyecek ve içecekler.

Bazı yiyecek ve içecekler, herkeste olmasa da baş ağrılarına neden olabilir. Ancak bu, onlardan tamamen kaçınmanız gerektiği anlamına gelmez, aksine, tüketimlerini azaltmak için sizi etkileyenleri belirlemeniz gerekir.

Migren dünyada en yaygın görülen sağlık sorunlarından biridir ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını etkiler. Migren, çeşitli gıdaların alımı da dahil olmak üzere birden fazla nedeni olabilen karmaşık bir olgudur. Aşırı migren ataklarının dışında, yediğimiz veya içtiğimiz belirli şeylerle daha doğrudan ilişkili olabilen daha az şiddetli başka baş ağrıları da oldukça yaygındır.

Belirli ürünlerde önemli miktarlarda bulunan bazı reaktif bileşiklerin vücuda girmesi nedeniyle az veya çok alerjik duyarlılık ve belirli bir genetik faktörlerle birlikte baş ağrıları yaşanabilir.

Sık sık baş ağrısı çekiyorsanız, aşağıdaki maddeleri diyetinizden çıkarmayı deneyin. İyileşme fark ederseniz, suçlunun kim olduğunu zaten biliyorsunuzdur.

HİSTAMİN AÇISINDAN ZENGİN HER ŞEY

Migreni tetikleme olasılığı en yüksek olan yiyecekler histamin açısından zengin olanlardır.

Bazı insanlar, histamini metabolize etmekten sorumlu enzim olan diamin oksidaz (DAO) eksikliğine sahip oldukları için bu maddeyi doğru bir şekilde metabolize etmekte güçlük çekerler. Bu, kan dolaşımındaki konsantrasyonunun artmasına neden olur ve bu da baş ağrısı gibi semptomların ortaya çıkmasına neden olur.

İyi metabolize edilmezse histami oluşur ve ağrıya neden olur. DAO eksikliği olan kişilerin, bu maddelere duyarlı olduklarından, histamin (ve tiramin gibi diğer vazoaktif aminler) içeriği yüksek gıdaların tüketimini kısıtlayarak baş ağrılarını hafifletebilecekleri bilinmektedir.

Histamin ve Tiramin Kaynakları

- Kürlenmiş peynirler,

- Çikolata,

- Alkollü içecekler (özellikle kırmızı şarap ve bira),

- Soğuk etler,

- Konserve, tütsülenmiş veya marine edilmiş balıklar,

- Lahana turşusu ve soya türevleri gibi bazı fermente sebzeler,

- Ispanak,

- Yer fıstığı ve ceviz gibi bazı kuru yemişler.

KAHVE VE ÇAY DA NEDEN OLABİLİR

Bazı yatkın kişilerde kahve ve çay da baş ağrısına neden olabilir, ancak bu durumda suçlu bu içeceklerde bulunan kafeindir.

Kafein, iki ucu keskin bir kılıç görevi görür, çünkü aşırı tüketimi baş ağrısına neden olabilirken, aynı zamanda migren sırasında veya migren atağının hemen başında ağrının azalmasına yardımcı da olabilir.

Bunun nedeni kafeinin serebral damarların vazokonstriktör (damarları daraltan madde) görevi görmesidir.

KATKI MADDELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Bazı işlenmiş gıdalarda bulunan katkı maddeleri de migreni tetikleyebilir.

Monosodyum glutamat, birkaç bilimsel çalışmanın gösterdiği gibi, baş ağrısı oluşturma yeteneğine sahip katkı maddelerinden biridir. Bu bileşik, önceden pişirilmiş yemekler, ticari et suları ve soslar, suyu alınmış hazır çorbalar gibi birçok işlenmiş ürünün hazırlanmasında kullanılan bir lezzet artırıcıdır.

Koruyucu görevi gören ve genellikle et türevlerinde (sosis veya jambon gibi) ve kurutulmuş balıkta bulunan katkı maddeleri olan nitritler ve nitratlar da baş ağrısına neden olabilir. Ispanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, doğal olarak nitrat içerir.

Aspartam gibi bazı yapay tatlandırıcılar da baş ağrılarına neden olabilir.

DİYETİNİZİ AYARLAYIN

Baş ağrılarını önlemek için tetikleyici olarak işlev görebilecek gıdalardan kaçınmanın yanı sıra, diyetin yeterli ve dengeli olması önemlidir.

Düzenli bir programa uymak ve menüyü gün boyunca 3 saatten fazla yemek yemeden geçmesine izin vermeden 5-6 öğüne bölmek, kan şekerini sabit tutabilmek ve böylece kan şekerinde ani düşüşleri önlemek için çok önemlidir. Bu önemlidir çünkü hipogliseminin (düşük kan şekeri seviyeleri) semptomlarından biri baş ağrısıdır.

Ayrıca yeterli miktarda sıvı alınması (günde yaklaşık sekiz bardak su içilmesi) ve özellikle birçok katkı maddesi içeren işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulması tavsiye edilir.

Migren sıklığını ve yoğunluğunu azaltmada rol oynadığı klinik çalışmalarda gösterilen B2 vitamini (riboflavin) bakımından zengin gıdaların tüketimi de önemlidir. Süt ve süt ürünleri, etler, kepekli tahıllar ve yeşil yapraklı sebzeler iyi miktarda B2 vitamini içerir.

Magnezyum alımı da yeterli olmalıdır. Bu mineralin düşük seviyeleri, özellikle hassas kadınlarda menstrüasyon ile ilişkili olanlar olmak üzere, artan migren riski ile ilişkilendirilmiştir. Magnezyum özellikle badem ve ceviz olmak üzere kuru yemişlerde, kepekli tahıllarda, baklagillerde, balıklarda ve çoğu sebze ve meyvede bulunur.