Bazı erkeklerin neden seks bağımlısı olduğu tespit edildi! İşin sırrı bakın neymiş

Bazı erkeklerin neden seks bağımlısı olduğu tespit edildi! İşin sırrı bakın neymiş

Bilim insanları, bazı erkeklerin neden cinsel ilişki bağımlısı olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmaya göre, kanlarında oksitosin seviyesi daha yüksek olan erkekler seks bağımlısı oluyor.

Bilim insanları nemfonami ve hiperseksüalite olarak da bilinen cinsel ilişkiye girme bağımlılığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı.

Cinsel ilişkiye girmeye bağımlı olan ve bunu durduramayan erkeklerden elde edilen kan örneklerini inceleyen bilim insanları, dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılan araştırmada, tıp dünyasında bir hastalık olarak bilinen hiperseksüaliteden muzdarip 64 erkeğin ve 38 sağlıklı erkeğin kan değerleri incelendi.

Söz konusu araştırma, dünyanın önde gelen tıp dergilerinden ''Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'' adlı bilimsel dergisinde yayınlandı.

TEK SEBEP: AŞK HORMONU

Araştırmaya göre, ''seks bağımlısı'' olarak da bilinen nemfomaniden muzdarip olan erkeklerin kanlarında, halk arasında ''aşk hormonu'' olarak da bilinen oksitosin seviyesi, sağlıklı erkeklere kıyasla daha yüksek.

Uzmanlar, oksitosin hormonunun yüksek olması nedeniyle erkeklerin cinsel ilişkiye girme bağımlılığı yaşadıklarını da duyurdu.

''TEDAVİ GELİŞTİRİLEBİLİR''

Araştırmayı yürüten Dr. Andreas Chatzittofis, anlık cinsel davranış bozukluğu olan erkeklerin kanlarında sağlıklı erkeklere göre oksitosin oranının daha yüksek olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Dr. Chatzittofis, açıklamasının devamında, ''Bu araştırma sonucunun cinsel ilişkiye girme bağımlılığına karşı bir ilaç geliştirilmesine önayak olmasını umuyoruz.'' dedi.

Bilim insanları, ''Oksitosin hormonu cinsel davranışlarda kritik bir rolde ve bunun anormal seviyelere gelmesi seks bağımlılığına sebebiyet verebilir.'' ifadelerini kullandı.