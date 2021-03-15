Bebeğinizden bir hatıra: Plasenta baskısı nedir?

Plasenta, annelerin duymaya alışık olduğu bir terim olsa da plasenta baskısı biraz şaşırtıcı olabiliyor. Peki bebek ve anne arasındaki en önemli bağ olan plasentanın baskısı nedir ve nasıl yapılır?

Dünyanın bazı yerlerinde plasenta çok değerlidir. Çöpe asla atılmaz. Toprağa gömerler ve üzerine de bir ağaç dikerler.

Ağaç büyüdükçe ve yeşerdikçe o kişi de büyür ve yeşerir ve kişinin hayatı sonlandığında ağacında öldüğüne inanırlar.

Türkiye'de bu kadar derin anlamlar yüklenmemiş olsa da Plasenta bebeğin 9 ay boyunca annenin karnında yaşadığı ve barındığı yerdir.

Son günlerde dünya çapında trend olan plasenta baskısı herkesin istediği veya ihtiyaç duyduğu bir şey değildir.

BEBEĞİNİZDEN BİR HATIRA

Plasenta baskısı bebeğinizin plasentasını kullanarak hatıra olarak kağıda baskı yapmak için kullanıyor.

Bu özel şey birçok insan tarafından sadece bir tıbbı atık gibi görünse de artık sanatsal bir obje olma yolunda ilerliyor.

Dünya da uzun süredir yapılan ama artık Türkiye’de de yapılmaya başlanan bir sanatsal faaliyete dönüşmek üzere.

Adına Plasenta Print Art denen sanatsal bir resme dönüşen plasenta baskısı, çocuğunuzdan size bir ömür armağan sonrasında ise sizden çocuğunuza kalacak bir anı ve hatıra olacaktır.

Pek çok insan ilk birkaç baskıyı plasenta ile gelen kanla yapıyor. Ancak genelde yapısının bozulmaması adına asitsiz boyalar tercih ediliyor.

NASIL YAPILIR?

Plansenta baskısına başlamak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

Herhangi bir asitsiz sanat kağıdı yeterli olacaktır. Suluboya kağıdı özellikle güzel olabilir.

Mürekkep asitsiz damga pedleri ve renkli boyalar.

Taze bir plasenta. Doğumdan sonra ebenizden paketlemesini ve buzdolabına koymasını isteyin.

Eldiven ve peçete

Plasentayı kordon tarafı yukarı olacak şekilde düz bir yüzeye koyun ve üzerini mürekkeple örtün.

Kağıdınızı mürekkepli plasentanın üstüne bastırın.

İlk baskınız için, halihazırda plasentada bulunan kanı kullanmayı deneyin.



Kağıdınızı dikkatlice yukarı çekin.

Kağıdınız yeterince büyükse, kendinizi sayfa başına yalnızca bir baskı ile sınırlamanız gerekmez.

Daha sonra plasentanızı istediğiniz renklere boyayarak işlemi tekrar edebilirsiniz.











