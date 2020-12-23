Bebek plasentasında mikroplastik bulundu

Anne karnındaki bebekle besin alışverişi sağlayan plasentada, mikroplastik parçalarına rastlandı. Çalışma yürüten Antonio Ragusa bunu, Cyborg bebeğe sahip olmaya benzetti.

Plasenta, anne karnındaki bebekleri sarmalayan ve anneyle bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapı olarak biliniyor.

Çeşitli araştırmalarda bulunan doktorlar, plasentada ilk kez mikroplastik parçacıkları tespit etti.

Vücuttaki mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor, ancak bilim insanları parçacıkların, uzun süreli hasara neden olabilecek ya da fetüsün gelişen bağışıklık sistemini bozabilecek kimyasallar taşıyabileceklerini söyledi.

YEME, İÇME VE SOLUNUM SIRASINDA GERÇEKLEŞİYOR

Mikroplastik parçacıklarının, annenin yeme içme veya solunumu aracılığıyla plasentaya ulaştığı tahmin ediliyor.

ZARIN İÇİNDE TESPİT EDİLDİ

Çalışma, Environment International dergisinde yayınlandı ve İtalya’nın başkenti Roma’daki San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Hastanesi’nde Doğum Bilim ve Jinekoloji Direktörü olan Antonio Ragusa tarafından yönetildi.

Çalışmada 6 plasentanın incelendiği ifade edilirken mikroplastik parçacıkları, normal gebelik ve doğumları olan 4 sağlıklı kadından alınan plasentaların hem fetüs hem anne tarafında hem de fetüsün geliştiği zarın içinde tespit edildi.

SEBEBİ: BOYA, KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Ayrıca, bir düzine plastik parçacıklarının bulunduğu, her plasentanın sadece yüzde 4'ünün analiz edildiği bunun da toplam mikroplastik sayısının çok daha yüksek olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Analiz edilen tüm parçacıkların mavi, kırmızı, turuncu veya pembeye boyanmış plastikler olduğu ve parçacıkların kaynağının ambalaj, boya, kozmetik veya kişisel bakım ürünleri olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, çalışmadaki diğer 2 kadının plasentasında parçacıkların bulunmadığını bunun da farklı fizyolojik yapı, diyet veya yaşam tarzının sonucu olabileceğini ifade etti.

“PLASTİK PARÇACIKLARIN VARLIĞI BÜYÜK BİR ENDİŞE KAYNAĞI”

Tespit edilen mikroplastiklerin çoğunlukla 10 mikron (0.01mm) boyutunda olduğu ve bunun da parçacıkların kan dolaşımında taşınabilecek kadar küçük olduğu anlamına geldiği ifade edildi. Parçacıkların bebeklerin bedenlerine girip girmediği ise araştırmacılar tarafından değerlendirilemedi.

Çalışmada araştırmacılar, plasentanın fetüsün gelişimini desteklemedeki ve dış çevre ile bir arayüz görevi görmedeki önemli rolü nedeniyle, muhtemel olarak zararlı plastik parçacıklarının varlığının büyük bir endişe kaynağı olduğu sonucuna vardı. Mikroplastiklerin fetüsler üzerindeki olası etkilerinin fetüsün yavaş gelişmesini de içerdiği belirtilirken, plasentadaki mikroplastiklerin etkisi üzerine bilgi edinmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

“BİR CYBORG BEBEĞE SAHİP OLMAK GİBİ”

Çalışmayı yöneten Antonio Ragusa konuyla ilgili olarak “Bir Cyborg (biyolojik ve yapay kısımları olan varlıklara verilen isim) bebeğe sahip olmak gibi; artık sadece insan hücrelerinden oluşmuyor, biyolojik ve inorganik varlıkların bir karışımından oluşuyor.” ifadelerini kullandı. Ragusa ayrıca, bulguların anneleri şoke ettiğini de belirtti.

PLASTİK İÇERMEYEN DOĞUM PROSEDÜRÜ UYGULANDI

İtalyan araştırmacıların, plasentaların herhangi bir bulaşın önlenmesi için plastik içermeyen bir doğum prosedürü uyguladı. Doğum uzmanları ve ebelerin, doğum yapan kadınlara yardımcı olmak için pamuk eldiven kullandıkları, ayrıca doğum odasında sadece pamuklu havluların kullanıldığı ifade edildi.