Bebeklerde kabızlık yapan 5 besin

Kabızlık bebeklerde sıklıkla görülen bir rahatsızlık olmakla birlikte, yedikleriyle önemli ölçüde ilişkilidir. Peki bebeklerde hangi yiyecekler kabızlık yapar? Sizler için sıraladık...

Bağırsak yavaşlığı sonucu sindirim sistemi bozukluğuna neden olan kabızlık, bebekler için ciddi bir kabusa dönüşebilir.

Özellikle kendini ifade edemeyişleri, bu süreci daha sancılı bir hale getiriyor.

Anne sütüyle beslenen bebeklerde, anne sütünün laksatif ve sindirimi kolaylaştırıcı doğası nedeniyle, kabızlık probleminin görülmesi sıklıkla beklenmez. Ancak, 6. aydan sonra ek gıdalara başlanılması ile birlikte bebeklerde kabızlık sorununun görülme sıklığı artar.

Bu bakımdan, bazı gıdalarla beslenme durumunda kabızlıkla karşılaşılabilir.

Peki hangi yiyecekler bebeklerde kabızlık yapar? İşte o liste...

BEBEKLERDE KABIZLIK BELİRTİLERİ

Kabız olan bebekler;

Uzun süre kakalarını yapamayabilir.

Karın ağrısı çekebilir.

Kakalarının boyutu ufak ve çok sert bir yapıda olabilir.

Dışkılama yaparken ağrı hissedebilirler.

Makat bölümünde kızarıklık, çatlak ve kanama gözükebilir.

Bebek, rahatsız hissettiği için huysuz olabilir.

Kakasını yaparken ıkınıp zorlanabilir.

Kötü kokulu gaz ve dışkılama görülebilir.

İNEK SÜTÜ

Beslenmede inek sütünün tercih edilmesi, alerji veya çeşitli sindirim problemlerinin yanı sıra kabızlık gelişimini de tetikleyebildiğinden bebeklerin diyetinde 1 yaşına kadar inek sütüne yer verilmemesi tavsiye edilir.

Özellikle çocukluk çağında görülen kabızlığın ana sebeplerinden biri süt tüketimidir.

Kabızlık problemi yaşayan 25 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmaya göre; 4 hafta boyunca inek sütü içmeyen çocukların %28’i bu süre zarfında daha az kabızlık problemi yaşamıştır. Ayrıca aynı araştırmada inek sütü içen çocukların ilk 48-72 saat içerisinde yeniden kabız oldukları gözlenmiştir.

MUZ

Muz, ezerek tüketilmesi kolay olduğunda bebeklerde ek gıda olarak çoğu zaman tercih edilir.

Meyveler yüksek oranda lif içerir ve bu özellikleri sayesinde kabızlıkla mücadele etkin rol oynadıkları bilinir. Ancak olgunlaşmamış muz ve kavun için durum bunun tam tersidir. Bu meyveler olgunlaşmadan yenildiğinde kabızlığı tetikleyebilir.

PİRİNÇ

Pirinç, suyu emerek dışkının katılaşmasına yol açan bir maddedir. Ek gıdaya başlanılan dönemde pirinç yönünden zengin mamalar kullanıldığında kabızlık görülebilir.

TAHIL GIDALARI

Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve beyaz makarna gibi yiyecekler işlenmiş tahıllardır.

Tahıllar işlenirken kepek ve tohum ayrılır. Bu işlem nedeniyle işlenmiş tahılların lif oranı düşüktür.

Lif yönünden fakir gıdaların bebeğin katı gıdalara geçtiği dönemde kullanılması kimi zaman kabızlığa sebebiyet verebilir.

SIVI TÜKETİMİ

Bebeklerin gün içinde yeterli miktarda sıvı alamadığı durumlarda daha katı dışkılama ve kabızlık görülebilir.