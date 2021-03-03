Bebekleri huzura kavuşturan 7 basınç noktası

Bebekler özellikle yumuşak dokunuş ve refleksolojiye duyarlıdır. Ayaklardaki basınç noktalarının nazikçe uyarılması bebeklerin çeşitli rahatsızlıklarını gidermede annelere yardımcı olur.

Bebeklerin büyük çoğunluşu gelişim evrelerinde sancılı süreçlere tanık olabilirler. Anneler, bebeklerinin huzursuzluklarına çözüm yolu aramak için endişe duyarlar.

Huzursuz bebeklerin ağlamasına, sızlamasına ve çeşitli sorunlara deva olacak basınç noktalarına masaj yapılarak, rahatlama sağlanabilir.

Refleksoloji adı verilen bu yöntem, ayakların vücuttaki organlarla veya kaslarla bağlantılı noktalarından geçer.

İşte bebeğinizi huzura kavuşturacak 7 basınç noktası..

DİŞ ÇIKARMA

Bebeğiniz diş çıkarıyorsa, ağrıyı hafifletmek için ayak parmaklarının üst kısmına hafifçe masaj yapın.

Üst ve alt çene ile dişlere karşılık gelen noktalar ayak parmak eklemlerinin altında yer alır. Bir bebeğin küçük ayak parmaklarına baskı uygulamak, diş çıkarma ağrıları için doğal bir çaredir.

BURUN AKINTISI

Bebeğinizin ayak parmaklarını ovmak burun çekmelerine yardımcı olabilir.

Sinüslere karşılık gelen ana nokta, ayak başparmağının ucunda bulunur. Bu noktaya nazikçe masaj yaparak bebeğinize soğuk algınlığı semptomları ve sinüs ağrısı konusunda yardımcı olabilirsiniz.

GÖĞÜS AĞRISI

Bebeğiniz göğüs tıkanıklığıyla mücadele ederse, 3 orta ayak parmağının altındaki noktaya nazikçe masaj yapmayı deneyin .

Başparmağınızla bastırabilir ve yukarı ve aşağı masaj yapabilirsiniz. Ayrıca her iki elinizin parmaklarını bebeğinizin ayağının etrafına sarmayı deneyebilir ve bölgeye baş parmaklarınızla hafifçe bastırabilirsiniz.

KARIN SPAZMI

Ayaklarının ortasına hafif bir masaj, karın ağrısını hafifletmenin doğal bir yoludur.



HAZIMSIZLIK

Nazik bir ayak masajı, bebeğinizin sindirim sorunlarında yardımcı olabilir. Ayak başparmağından 4 parmak uzakta bulunan noktaya hafif basınç uygulamak hazımsızlığı, mide ağrılarını ve mide bulantısını hafifletebilir.

GAZ SANCISI

Gaz sorunları, bebeklik döneminin her evresinde başınıza gelebilir.

Bu sorunla karşılaştığınızda, bebeğinizin büyük ve ikinci ayak parmakları arasında bulunan noktayı uyarmak gaz sancısı ve beraberinde gelen mide bulantısı, kusma ve şişkinliği hafifletebilir .

KABIZLIK

Kabızlık özellikle anne sütünden ek gıdaya geçen bebeklerle sıklıkla rastlanan bir durumdur.

Ayak masajı kabızlığı giderebilir . Karnı ağrıyorsa bebeğin topuğunu hafifçe ovun. Ayağın bu kısmı mide ile bağlantılıdır ve doğal olarak kabızlık ile ilgili sorunları hafifletebilir.



