Bel ağrısına neden olan 6 kötü alışkanlık

Siz farkında olmasanız da gün içinde yaptığınız bazı alışkanlıklar bel ağrınızı tetikliyor olabilir. İşte bel ağrısına neden olabilen 6 alışkanlık ve ağrıyı önlemek için ipuçları.

Eğer gün içinde rahatsız edici bel ağrıları çekiyorsanız, yalnız değilsiniz. Toplumun neredeyse yüzde 80'i geçici bel ağrısı çekiyor ve bu ağrılar çoğu zaman insanları işten ve en çok sevdikleri faaliyetlerden uzak tutuyor.

Bel ağrısı kronikleştiğinde, tüm hayatınızı bel ağrısıyla nasıl başa çıkacağınız konusu etrafında şekillendirirsiniz ve bu oldukça can sıkıcıdır. Sabah ağrı normal hale gelir ve davranışlarınızı ağrıyı kötüleştirmeyeceğini bildiğiniz şeyler etrafında ayarlamaya başlarsınız. Size bunun hikayeniz olması gerekmediğini söylemek için buradayız; bel ağrınız bir yaşam biçimi olması gerekmez.

Birçok insanın mücadele ettiği şey, ağrının kökenini tespit etmektir. Gerçek şu ki, ağrınızın nereden geldiğini anladıktan sonra, ağrılarınızı engelleme sürecine başlayabilirsiniz.

Farkında bile olmadan bel ağrısına neden olan bazı günlük alışkanlıklar da en büyük suçlular ollabilir. Öyleyse bel ağrısının daha yaygın suçlularına ve genel sağlığınızı iyileştirmek için neler yapabileceğinize bir göz atalım.

KÖTÜ DURUŞ

Sadece bir gün boyunca kötü bir duruşla oturmak kronik bel ağrısına neden olmaz elbette, ancak kamburlaşmayı alışkanlık haline getirdiğinizde, kronik bel ağrısı sizi yakalamak zorunda kalır. Gününüze kötü bir duruşla devam ederseniz, sırtınızın içindeki ve çevresindeki kaslara stres ve gerginlik eklenir ve bu da şaşırtıcı olmayan bir şekilde sırt ve bel ağrısına yol açar. Her gün kötü duruş hareketleri yaparsanız, omurganız anatomik olarak değiştirmeye başlayabilir.

İyi haber, düzeltmenin nispeten kolay olmasıdır; sadece daha fazla farkındalık gerektirir. Kötü duruş alışkanlığınızı kırmaya çalışıyorsanız, omuzlarınız arkada ve aşağı olacak şekilde dik oturduğunuzdan veya ayakta durduğunuzdan emin olmak için gün boyunca kontrol noktaları ayarlayın. Kendinizi yanlışlıkla kötü bir duruşa geri dönerken yakaladığınızda (ve bu en iyimizin bile başına gelir) kendinizi toplamak ve güçlü bir duruşa geçmek için bir dakikanızı ayırın.

SAĞLIKSIZ KİLO

Pek çok insan sağlıklı kiloyu korumakta güçlük çekiyor, evet; bu bazı durumlarda çok zor olabilir. Ancak, gerçek şu ki fazla kilo taşımak, bel ağrısına neden olan en büyük faktörlerinden biridir. Özellikle önemli ölçüde daha ağır bir göbek bölümü, ağırlık merkezinizi öne doğru kaydırmaya başlayabilir ve duruşunuzu etkili bir şekilde bozabilir. Ve biraz önce ele aldığımız gibi kötü duruş, ağrınızı farklı şekillerde etkiler.

Fazla kilolu olmak, bel ağrınızı artırırken aynı zamanda sizi kalıcı hasara neden olan omurilik kompresyonu riski altına sokar. Sonuç olarak; birçok genel sağlık nedeninden dolayı ve bel ağrılarınızı önlemek için, sağlıklı bir diyet ve biraz hafif egzersizin bir karışımı, yaşam kalitenizi çok daha iyi bir yerde tutmanıza gerçekten yardımcı olabilir.

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Çoğumuz büyük ölçüde masa başı işlerde çalıştığımız için gün boyunca hareketsiz kalmak yaygınlaşıyor. Ancak, oturmanın zaman içinde “normal” günlük hayatımıza daha çok dahil olması, doğru bir yaşam tarzı olduğu anlamına gelmez.

Elbette bel veya sırt ağrınız varsa, genel olarak hareketlerinizi sınırlamak isteyeceğinizi biliyoruz. Ancak, vücudumuzu uzun süre hareketten mahrum ettiğimizde, kan akışını kısıtlıyoruz, belimizin alt tarafındaki disklere baskı uyguluyoruz, kendimizi kilo alma riskiyle karşı karşıya bırakıyoruz ve hatta kendimizi osteoporoz için daha yüksek bir risk altına sokuyoruz. Bunların hepsi bel sağlığı ve rahatlığı için felaket anlamına gelebilir.

Gün boyunca hafif hareketleri güne dahil etmek, sağlıklı bir vücut ve ağrısız bel için çok büyük etki gösterebilir. Küçük yürüyüş molaları vermeyi deneyin, mümkün olduğunca merdivenleri kullanın, sizi heyecanlandıran yeni bir aktif hobi bulun... Her ne olursa olsun, daha sağlıklı bir alışkanlık oluşturmak için oturma döngüsünü kırın.

GÜÇ EKSİKLİĞİ

Hareketli olmaktan zevk almak için birinci sınıf bir sporcu olmanıza gerek yok, ancak günlük yaşamın meşguliyetinin çoğu zaman tutarlı bir şekilde egzersiz yapmanın önüne geçebileceğini biliyoruz. İş, çocuk bakımı ve sosyal yaşam arasında, egzersize öncelik tanınması oldukça zor.

Ancak, vücudumuza gerçekten arzuladığı hareketi vermediğimizde, bizi günlük aktiviteler için güçlü ve sağlıklı tutmamız için ihtiyaç duyduğumuz kaslar tehlikeye girer ve zayıflar. belinizi korumak söz konusu olduğunda, temel gücünüze özellikle dikkat etmek istersiniz. Zayıf bir vücut genellikle kötü duruşa yol açar ve belinizin daha sık ağrımasına neden olur ve zamanla o bölgeye önemli miktarda stres ve ağrı ekler. Sağlam vücıt, size doğru duruşu destekleme ve sürdürme gücü verecek olan şeydir.

YANLIŞ EGZERSİZLER

Yanlış egzersizler yaptığınızda, vücudunuza yarardan çok zarar veriyor verirsiniz. Özellikle kuvvet egzersizleri için daha fazla ağırlık kaldırıyorsanız, formunuzun iyi olduğundan emin olmak istersiniz. Yorulmaya başladığınızda ve formunuz azalmaya başladığında, tekrarlarınızı durdurun. Bu sadece mümkün olan en iyi aegzersizi yapmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yaralanmalara karşı da koruma sağlar.

Çoğu zaman tutarsızlıkları veya yanlış hareket kalıplarını kendinizin tespit etmesi zordur, bu nedenle bir egzersiz partneri veya hatta kişisel bir antrenörle çalışmak, duruşunuzun ve formunuzun egzersiz boyunca doğru kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Ve yine, egzersizin sonuna doğru özellikle dikkatli olun, çünkü daha yoruldukça uygun formu tutmak zorlaşır.

SİGARA

Hepimiz sigara içmenin kalp ve akciğer sağlığınız ve kanser riskiniz için korkunç olduğunu biliyoruz, ancak sırt ve bel ağrısına da neden olabileceğini biliyor muydunuz? Birçok insan sigaranın sırt ve bel ağrısına neden olabileceğini veya genel olarak kronik ağrıya neden olabileceğini bilmiyor. Ancak sigara içmek çok boyutlu bir sorundur. Kan kaynağını alır ve disk hücrelerini aç bırakır, nikotin sırtınızdaki diskler için toksiktir ve sigara, vücutta genel kronik ağrıya neden olur.

BEL AĞRISI TEDAVİSİ İÇİN YAPILABİLECEKLER

Evde yapabileceğiniz şeyler, bel ağrısını azaltmaya ve önlemeye yardımcı olabilir. Bunlar, yaşam tarzı değişiklikleri, diyet değişiklikleri ve bel ağrısı için egzersiz ve esnemelerdir.

Bel ağrısını azaltmanın ilk ve belki de en pratik adımı, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmaktır. Bel ağrısını tetikleyen aktiviteleri not edin ve ardından bunları değiştirmeyi düşünün. Aktiviteyi tamamen ortadan kaldırmanız gerekmez; sadece beliniz için işleri kolaylaştırmanın yollarını düşünün.

Örneğin, bir seferde birden fazla poşet taşımak yerine, bunun yerine birkaç seferde taşıyın. Ev temizliği yaaprken sık sık ara vermeyi unutmayın.

Diyetin bel ve sırt ağrılarıyla hiçbir ilgisi olmadığını düşünebilirsiniz, ancak uzmanlar aynı fikirde değil. Onlara göre bazı yiyecekler iltihaba neden olabilir. Örnekler arasında trans yağ oranı yüksek ve ilave şeker içeren yiyecekler sayılabilir. İşlenmiş gıdalar da bilinen suçlular arasınadır.

Evde yapabileceğiniz aşağıdaki çözümleri de deneyebilirsiniz:

Dinlenme: Fiziksel aktiviteye devam etmek ağrıyı daha da kötüleştirebilir. tam olarak hareketsiz kalmadan, yukarıda da anlatıldığı gibi dinlenmeye çalışın.

Soğuk veya sıcak uygulama: Soğuk veya sıcak kompres uygulamak ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıcak veya soğuğu her 1-2 saatte bir yaklaşık 15 dakika uygulamayı düşünün. Ancak, ağrınızın nedenine bağlı olarak soğuk veya sıcak kompresin iyi olmayabileceğini unutmayın.

Pozisyon değişiklikleri: Uyku pozisyonunuza dikkat edin. Yatağınızın yeterli desteği sağlayacak kadar sağlam olduğundan emin olun. Sırt üstü uyuyorsanız dizlerinizin altına küçük bir yastık koymayı deneyin. Yan yatıyorsanız dizlerinizin arasına küçük bir yastık koyun.

Bel ağrısı, tüm yaşlarda insanlar için yaygın bir şikayettir. Çoğu durumda, sırtımızın ve belimizin gerilmesi nedeniyle olur. Şiddetli ağrı veya birkaç haftadan uzun süren ağrı yaşıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede alanında uzman bir doktora başvurun.