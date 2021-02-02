Bel ağrısıyla başa çıkmak için ipuçları

Birçok farklı nedenden kaynaklanabilen bel ağrıları, pandemide evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte toplumun büyük bir bölümünü etkiledi. Ancak bazı ipuçları ile bel ağrısını hafifletmek mümkün.

Bel ağrısı, yetişkin nüfusun büyük bir bölümünü yaşamları boyunca en az bir kez etkileyen yaygın bir sorundur. Bel ağrılarının birçok nedeni vardır ve sorunun kaynağını tıbbi müdahale olmadan belirlemek zor olabilir.

Bel ağrılarının nedeni, özellikle de kaldırma ve bükme gibi günlük hareketler sırasında alt sırtın vücudun üst kısmının ağırlığını desteklemesi ve çok fazla stres ve zorlamaya maruz kalmasıdır.

BEL AĞRISI NE KADAR SÜRER?

Bel ağrısı akut, subakut ve kronik olarak üç kategoriye ayrılır. Akut bel ağrısı atakları genellikle birkaç gün ila 4 hafta arasında, subakut bel ağrısı ise 4 ila 12 hafta arasında sürer. Daha uzun süren bel ağrıları için kronik bel ağrısı ifadesi kullanılır.

Bel ağrınız çekilemeyecek boyutlara geliyorsa, bir şeylerin ciddi şekilde yanlış gittiğinden endişelenebilirsiniz. Aynı şey geçmeyen bel ağrısı için de geçerlidir. İyi haber şu ki, bel ağrıları büyük bir rahatsızlık olsa da, nadiren acil bir tıbbi sorunu gösterir.

EN YAYGIN BEL AĞRISI NEDENLERİ

Bel ağrısı birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. İşte bel ağrısının en yaygın nedenlerinden bazıları.

Burkulma ve incinmeler: Bağ burkulmaları ve kas veya tendon incinmeleri bel ağrısının en yaygın nedenleridir. Genellikle aşırı kullanım nedeniyle ortaya çıkarlar.

Dejeneratif disk hastalığı: İsim endişe verici görünse de, sadece ağrıya neden olan hasarlı bir diskiniz olduğu anlamına gelir. Zamanla, aşınma ve yıpranma nedeniyle diskler incelir ve düzleşir. Bu onların omurları daha az destekleyebilmelerine neden olur.

Fıtıklaşmış disk: Omurlararası diskler üzerindeki koruyucu kaplama zamanla yırtılabilir. Bu olduğunda, yumuşak iç disk dokusu dış katmandan geçebilir. Yerinden çıkıntı yapan veya kayan bir disk, fıtıklaşmış disk, şişkin disk veya kaymış disk olarak bilinir. Fıtık, sinir köklerine baskı yaparak bölgede ağrı, karıncalanma, uyuşma veya halsizlik gibi semptomlara yol açabilir.

Siyatik: Sıkışmış veya tahriş olmuş bir siyatik sinirden kaynaklanan ağrıdır. Bu sinir, belinizin alt kısmından, kalçanızdan ve bacağınızdan aşağı iner.

Spondilolistezis: Bir omur, pozisyonundan kayarak omurganızın hizalamasını bozar ve bazen sinir köklerini sıkıştırır. Genellikle disk dejenerasyonundan ya da kırık bir omurdan (spondiloliz) kaynaklanan bu sorun, bel ağrılarına yol açar.

Spinal stenoz: Omurganızın iç boşluklarının, çoğunlukla fıtıklaşmış bir diskten, bazen de spinal osteoartritin neden olduğu kemik çıkıntılarından kaynaklanan daralması durumudur. Bu, omurilik sinirleriniz üzerinde ağrılı bir baskıya neden olabilir.

Omurganızın şekli ve omurga hastalıkları, bel ağrısının diğer nedenleridir.

BEL AĞRISIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN İPUÇLARI

Bel ağrınızın nedeni ne olursa olsun bazı ipuçları ile ağrıları hafifletebilir ve gelecekte yaşanılabilecek bel ağrılarını önleyebilirsiniz.

Doğru duruşunuzu koruyun

Sırtınızın alt kısmını yaralanmalardan korumak için, özellikle spor yapıyorsanız veya tekrarlayan hareketler gerektiren bir işiniz varsa, fiziksel aktiviteler gerçekleştirirken düzgün duruşu sürdürmek önemlidir. Mümkün olduğunca eğilmekten kaçının ve omurganızı dik tutmayı hedefleyin. Kalkarken veya bir şey kaldırırken, belden değil dizlerden bükülün ve doğrulun. Ve bir yandan diğer yana dönerken kalçalarınızı hareket ettirdiğinizden emin olun.

Otururken doğru duruşunuzu koruyun

Otururken uygun duruşu koruyarak bel ağrısını önleyebilirsiniz. Masa başı işiniz varsa, ayaklarınızı yere koyun ve bel desteği sağlayan bir sandalye kullanın. Ayrıca, bilgisayar ekranınızı görmek için öne eğilmekten ve farenizi veya klavyenizi kullanmak için çok önünüze uzanmaktan kaçının.

Buz veya ısı kullanın

Sırtınızın alt kısmında bir yaralanma yaşadıysanız, sonraki ilk 24-72 saat içinde buz uygulamak ağrıyı hafifletmeye ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Bundan sonra, sıkı kasları gevşetmeye yardımcı olmak için ısıya geçin. Isı, akut bir yaralanmayla ilgili olmayan kronik bel ağrısı için de yararlıdır. Isı veya buz kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın, bir seferde 20 dakikadan fazla kullanmamalısınız. Bu, cilt hasarını önlemeye yardımcı olacaktır.

Kaslarınızı gerin

Germe, kronik ve akut bel ağrısını hafifletmenin ve gelecekteki bel problemlerini önlemenin harika bir yoludur. Sırttaki kaslar birçok farklı yöne uzandığından, çeşitli esnemeler yapmak önemlidir.

Bu üç temel bel esnemelerini uygulayabilirsiniz;

- Sırt üstü yatmak ve dizlerinizi göğsünüze çekmek,

- Kollarınız “T” pozisyonunda gerilmiş olarak sırt üstü düz uzanmak, bir dizinizi bükmek ve bükülmüş dizinizi yere değdirmeye çalışırken düz bacağınızın yönünde bükmek,

- Kollarınızı başınızın üstüne uzatarak karnınızın üzerine uzanmak ve göğsünüzü ve / veya bacaklarınızı yerden kaldırmak

Uygun ayakkabı giyin

Destekleyici ayakkabılar genel duruşunuzu iyileştirebilir, dengeyi artırabilir ve bel ağrısı riskini azaltabilir. Yaptığınız faaliyete uygun ayakkabı giydiğinizden emin olun (koşmak veya egzersiz yapmak için spor ayakkabılar veya inşaat işi için botlar gibi). Parmak arası terlikler veya yüksek topuklu ayakkabılar gibi destekleyici olmayan ayakkabıları nadiren giymenin bel problemlerine neden olma olasılığı düşük olsa da, uzun süreli veya sık aşınma alt omurganıza daha fazla baskı uygulayabilir.

Sağlıklı kilonuzu koruyun

Fazla kilolu olmak, özellikle yaşlandıkça belinizin alt kısmındaki gerginliği artırabilir. Diyet ve egzersiz için bir sağlık profesyonelinin tavsiyelerine uyun ve kilonuzu boyunuza göre sağlıklı bir aralıkta tutmayı hedefleyin.

Vücudunuzun orta bölümünün etrafındaki fazla ağırlık, özellikle beliniz için yorucu olabilir. Şekerli içecekler, işlenmiş atıştırmalıklar ve unlu mamuller, kızarmış yiyecekleri sınırlamayı deneyin.

Öğünlerinize meyve, sebze, baklagiller, balık ve sağlıklı yağları daha fazla eklemeyi deneyin. Aşırı yemekten veya fazla atıştırmaktan kaçınmak için, sağlıklı öğünlerle önceden plan yapmaya çalışın, her gün ne zaman yemek yiyeceğinize dair bir program hazırlayın ve iştahlarınızı sınırlandırın.

Aktif kalın

Bel ağrısından mustaripseniz, yatakta kalma isteğine direnmelisiniz. Hareket etmek ve belinizi nazikçe germek, bel kaslarınızın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak, dikkatlice hareket edin ve daha fazla ağrıya neden olan yorucu faaliyetlerden kaçının.

Masaj

Gerilmeye ek olarak masaj, kısaltılmış kasları uzatmanın ve beldeki gerginliği gidermenin başka bir yoludur. Sağlıklı bel kasları, gelecekteki bel problemlerinin önlenmesine yardımcı olabilecek genel stabilitenin artmasına yol açar. Sırtın alt kısmına masaj yapmak, iltihaplanmayı ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Ve kaslar gevşedikçe dolaşım artar ve ağrı genellikle azalır.

Kaliteli bir yatakta uyuyun

Bel ağrısı çekenler genellikle orta sertlikte bir yatakta uyumaktan fayda görürler. Bununla birlikte, tercih ettiğiniz uyku pozisyonu, yatak seçiminizi de etkilemelidir. İyi bir duruş sağlamak için, yan yatanlar daha yumuşak bir yatak seçmelidir. Sırt ve karnının üstünde uyuyanlar daha sıkı bir yatak seçmelidir. Bel ağrınız varsa, karnınızın üzerinde uyumaktan tamamen kaçınmak iyi bir fikirdir.

Ruh sağlığınızı iyileştirin

Anksiyete ve depresyonu olan veya aşırı stres yaşayan kişilerin zamanla bel ağrısı yaşama olasılığı daha yüksektir. Ve kabul edelim, bel ağrısı ile yaşamak da stresli olabilir. Ruh sağlığınızı bir öncelik haline getirmek bel ağrısı riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Tütün ürünleri kullanmayın

Tütün kullanımı, neden olduğu diğer tüm sağlık sorunlarının yanı sıra, disklere giden kan akışını ve oksijeni kısıtlayarak daha hızlı bozulmalarına neden olabilir.

Uyandıktan hemen sonra gerilmekten kaçının

Uyandıktan hemen sonra yapılan gerilme hareketi, ağrıdan geçici olarak kurtulma sağlarken, etki geçtikten sonra daha fazla ağrıya neden olacaktır. Bunun yerine bir saat kadar bekleyin.

Yaralanmayı azaltmak için sağduyulu seçimler yapın. Hareket halindeki bir araçtayken emniyet kemerinizi her zaman takın. Çok ağır sırt çantaları taşımayın (veya çocuğunuzun taşımasına izin vermeyin). Ve birkaç aydır hareketsiz kaldıysanız hafta sonunu ağır bir iş yaparak veya bir futbol maçı yaparak.

Bel ağrısını tedavi etmek için diğer seçenekler arasında fizik tedavi, kortizon enjeksiyonları ile ağrı yönetimi veya bazı durumlarda ameliyat olabilir. Bel ameliyatı sinir problemleri yaşayan ve diskleri yaralanan hastalar için faydalı olsa da, tipik olarak diğer bel ağrısı türleri olan hastalar için önerilmez.

Bel ağrınız bu önerileri kullanarak 4 ila 6 haftalık evde bakımdan sonra düzelmezse, doktorunuza görünmelisiniz.

Bel ağrısıyla birlikte aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz:

- Kanser geçmişi veya yakın zamanda geçirilmiş bir enfeksiyon

- Yeni bir düşüş veya başka bir kaza

- Aşırı yorgunluk

- Hızlı kilo kaybı

- Ateş, titreme, terleme gibi enfeksiyon belirtileri

- Ağrı, uyuşma veya karıncalanma gibi sinir sorunları

- Bağırsak veya mesane fonksiyonundaki değişiklikler