Bel ölçüsü kalp krizi riskini etkiliyor

"Göbek" sahibi olmanın sizi kalp hastalıklarına daha yatkın hale getirdiğini biliyor muydunuz? Araştırmalar, bel ölçüsünün kardiyovasküler sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.

Fazla kilolu olmak, sağlığı birçok yönden etkiliyor. Ancak karın bölgesinde biriken yağlar, ekstra kilolardan bile daha tehlikeli olabilir. ABD'de yapılan bir araştırma, zayıf olsa dahi göbeği olan kişilerin kardiyovasküler hastalığa yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Bel-kalça oranı, vücudunuzdaki yağın nasıl dağıldığını bilmenize yardımcı olan çok basit bir formüldür. Elbette fazla kilonuz olup olmadığını zaten biliyorsunuzdur, ancak bu hesaplama ile bu fazla kilonun özellikle tehlikeli olup olmadığını, yani karında yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını da anlayabilirsiniz.

Bel-Kalça Oranı Nasıl Hesaplanır?

Bir mezura ile önce belinizi, sonra kalçalarınızı ölçün. İlk rakamı ikinciye bölün. Çıkan sonuç bel-kalça oranıdır. Rakam erkeklerde 1'den, kadınlarda 0,9'dan büyükse koroner risk var demektir.

Kıyafetsiz ve aynanın önünde ölçüm yapın. Doğru rakamı elde etmek için mezura iyi yerleştirilmelidir. Belinizi son kaburganızın hemen altından ölçün. Kalçayı ölçmek için, mezurayı en geniş alanın çevresinden geçirin.

GÖBEK YAĞI KALBİ ETKİLİYOR

Bel ölçüsü kalbe o kadar bağlıdır ki, bedenler büyüdükçe kalbe binen yük ün arttığı çeşitli araştırmalarca gösterilmiştir. Göbek yağı, kalbi yavaşça ve tüm bu cephelerden etkiler. İdeal bel ölçüleri kadınlarda 88 cm ve rekeklerde 102 cm'dir. Araştırmalar, bu ölçümün 14 cm fazlasının kalp hastalıkları riskini yüzde 40 arttırdığını gösermektedir.

Kilo ne kadar fazlaysa, hipertansiyon yaşanma riski de o kadar fazladır. Ancak Amerikan Diyetisyenler Derneği tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, yatkınlığın kilodan ziyade daha büyük bir bel çevresi ile daha da arttığını gösteriyor

Viseral yağ (karın bölgesindeki organların çevresinde toplanan yağ), rezistin gibi hormonları kan dolaşımına salgılar ve bu da insülinin glikozu enerjiye dönüştürme yeteneğini azaltır. Araştırmalar, buna bağlı olarak tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini arttırdığını göstermektedir.

Vücutta çok fazla yağ dokusu depolamanın bir başka sonucu da "kötü" kolesterol LDL'yi artırması ve bunun da kalp hastalıkları riskini artırmasıdır. Ve araştırmalar, bu yağın daha çok göbek çevresinde depolanması durumunda riskin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

GÖBEK YAĞINI AZALTMAK İÇİN 6 ANAHTAR

Sadece fazla kilonuzun yüzde 10'unu kaybederseniz vücudunuz sağlıklı çalışmaya başlar. Ancak vücudun orta kısmında biriken göbek yağları, çok inatçıdır. Kadınlarda bu sorun menopozdan sonra daha sık görülür, hatta daha önce göbeği olmayanlarda bile ortaya çıkar.

Ancak bu ipuçları ile belinizi daha sağlıklı hale getirerek kardiyovasküler problem riskinizi azaltabilirsiniz.

1. Stresi yönetin

Sürekli bir sinir durumu altında yaşamanın, özellikle de kadınları şişmanlattığı kanıtlanmıştır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bir yandan, birçok kişi stresini yatıştırmak için buzdolabına yönelir; diğer yandan stres, vücudun daha fazla kortizol salgılamasına neden olur ve bu da karın bölgesindeki, vücudun diğer bölgelerine göre hormonal iniş çıkışlara daha duyarlı olan yağ hücrelerinin boyutunun artmasına neden olur. Kadınlarda stresin yağ birikimi üzerindeki etkisi daha fazladır.

Stresi uzak tutmazsanız, göbek yağınızı eritmek sizin için çok zor olur. Çözümler çok ve oldukça basit: Öğleden sonra bir yürüyüş, kendinizi bunalmış hissettiğinizde 5 dakikalık derin nefesler...

2. İhtiyacınız kadar uyumaya çalışın

Her gece 5 saatten az dinlenirseniz veya önerilen 7-9 saati aşarsanız, karın bölgesindeki yağlanma eğilimi daha fazla olacaktır. Ve yeterli süre boyunca uyumamak, ister aşırı ister normal olsun, insülinde değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler tatlı isteklerine yol açar ve kilo almanıza neden olur.

Öte yandan, gece kalkıp bir şeyler yemek, gün içinde yemenize göre daha fazla kilo almanıza neden olur çünkü vücut enerji tasarrufu aşamasındadır ve çok az kalori yakar.

3. Daima kahvaltı yapın ve hafif bir akşam yemeği yiyin

Gerekli olmasının yanı sıra günün ilk öğünü kilo önleyici etkiye sahiptir. Kahvaltı yapmazsanız enerjiniz olmaz, ancak sabah ilk iş olarak sağlıklı bir kahvaltı yaparsanız metabolizmanız harekete geçer, kaloriler daha erken ve daha hızlı yanmaya başlar ve bu etki birkaç saat sürer. Öte yandan, tam bir kahvaltı, günün ilerleyen saatlerinde sizi sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutar. İyi bir kahvaltı öğünler arasında atıştırmaktan kaçınarak işinizi kolaylaştıracaktır.

Öte yandan akşam yemeği de bol olmamalıdır. Büyüme hormonu uykudayken salgılanır, ancak çok yerseniz, yeterli seviyeleri serbest bırakılmaz ve daha fazla yağ biriktirmenize yol açar.

4. "Kötü" yağ alımınızı sınırlayın

Özellikle kırmızı et, sosis ve kızartmaları çok tüketmeyin. Çünkü bunlar kalbe zararlı doymuş yağ bakımından zengindir. Paketli hamur işleri veya hazır yemekler de sizin için uygun değildir, çünkü bunlar "kötü" kolesterolü yükseltmenin yanı sıra "iyi" kolesterolü düşüren sağlıksız yağlar içerebilir.

5. Yemeklerinize yağ yakan baharatlar ekleyin

En etkilileri zerdeçal, kırmızı biber ve biber olup büyük bir termojenik etkiye sahiptir, yani vücut ısısını arttırır ve bu da vücudun daha fazla yağ yakmasını kolaylaştırır.

6. Meyve tüketimini artırın

Başta çilek ve turunçgiller olmak üzere çoğu meyve, göbek çevresinde yağ birikimini tetikleyen stres hormonu olan kortizol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olan bir madde olan C vitamini açısından çok zengindir. Meyveler ayrıca antosiyaninler oalrak adlandırılan maddeleri içerirler ve bu maddeler yağ dokusu oluşumunu yavaşlatır.