Çocukluktan ileri yaşlara kadar vücudun çeşitli bölgelerinde farklı sayılarda gelişebilen benler, bazı durumlarda kanser habercisi olabilir. İşte benlerin kanserli olup olmadığını anlamanın 8 yolu.

Ciltte, temelde pigmentli hücre kümeleri olan çok sayıda ben oluşabilir. Genel olarak, benler zararsızdır. Cilt kanseri olan melanomun önceden var olan bir benden kaynaklanması aslında nadirdir. 2017 yılında ABD'de yapılan bir araştırmaya göre melanomların yüzde 71'i yeni benler olarak ortaya çıkıyor. Erken taşhis için yeni veya değişen benlere dikkat ettmek ve diğerlerinden farklı görünen benleri fark edebilmek büyük önem taşıyor.

İşte benlerin kanserli olup olmadığını anlamanın 8 yolu.

SAYIN

Uzmanlara göre, ciltte 50 veya daha fazla ben olması, melanom (en ciddi cilt kanseri türü) geliştirme riskini artırabilir. Ancak, melanomlu birçok insanın rutin olarak artmış bir ben sayısı olmaz. Çok fazla beniniz varsa tetikte olmanız gerekir. Daha az ben sahibi iseniz, değişimlere ve yeni oluşumlara karşı dikkatli olmalısınız.

RENGE DİKKAT EDİN

Sağlıklı benler çoğunlukla katı bir şekilde bronz, kahverengi veya siyah renktedir. Buna karşılık, eğer bir ben farklı renkler içeriyorsa, bu endişe kaynağı olabilir. Kanserli benler kırmızı, pembemsi, beyaz veya mavi görünebilir. Olası bir kanserin erken teşhisi için benlerden daha koyu veya farklı renkte olanların farkında olun.

CİLTLE AYNI RENKTE OLANLARA DİKKAT EDİN

Renk rahatsız edici olmadığı için tuhaf bir beni gözden kaçırmayın. Bazen kanserli benler, örneğin amelanotik melanomda olduğu gibi cildinizle aynı renkte olabilir. Özellikleaçık tenli insanlarda pembe veya inci gibi görünen benler tehlikeli olabilir.

ŞEKLİ VE SİMETRİYİ İNCELEYİN

Kanserli olmayan benler genellikle yuvarlak veya oval şekildeyken, melanomlar genellikle asimetriktir. Bir benin ortasından bir çizgi çektiğinizde, bir yarısı diğer yarısıyla eşleşmezse, bu ben asimetrik demektir. Bu, tüm atipik benlerin cilt kanseri olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu tür benlere sahip olmak melanom gelişimi için bir risk faktörüdür ve maalesef, dermatoloğunuzu ziyaret etmeden bir benin atipik mi yoksa kanserli mi olduğunu kesin olarak söylemenin bir yolu yoktur, bu nedenle farkında olmak önemlidir.

AĞRI VE KAŞINTIYA DİKKAT EDİN

Genellikle cilt kanseri, kanser oldukça büyüyene kadar gerçekten rahatsız edici semptomlara neden olmaz. Yapılan bir araştırmaya göre, cilt kanseri lezyonlarının yaklaşık yüzde 28'i ağrı belirtileri gösterirken yüzde 37'sine kaşıntı eşlik eder. Bir hafta içinde geçmeyen ağrılı, kaşıntılı veya hassas benler bir dermatolog tarafından mutlaka incelenmelidir.

BOYUTU DEĞERLENDİRİN

Kanserli bir ben herhangi bir boyutta olabilir, ancak herhangi bir lezyonun çapı 1 cm veya daha büyükse, uyarı zilleri kesinlikle çalıyor demektir. Bu, bir kurşun kalem silgisinin boyutu kadardır.

Ben boyutunda herhangi bir büyüme durumunda bir uyarı işareti gösterdiğinden endişeleniyorsanız, bu kontrol ettirmek için geçerli bir nedendir.

DOKUYU İNCELEYİN

Beninizin yüzeyine bakın. Hiç bozuldu mu? Kazınmış veya pullu görünüyor mu? Sert mi yoksa yumrulu mu? Beniniz, bir depresyonla yükseldi mi? Bütün bunlar cilt kanserine işaret ediyor olabilir. Kanser öncesi cilt büyümeleri, vücudun güneşe maruz kalan bölgesinde kaba lekeler veya pullu yumrular olarak başlar.

BENZER OLMAYANLARIN FARKINDA OLUN

Bir benin çirkin olması kanser olduğu anlamına gelmez. Ancak, vücuttaki çoğu normal ben birbirine benzer. Vücudunuzda diğerleri arasında herhangi bir şekilde ayırt edilebilen bir ben daha ayrıntılı olarak incelenmelidir. Diğerlerinden daha büyük veya daha küçük, daha koyu veya daha açık herhangi bir ben fark ettiğinizde bir dermatoloğa kontrol ettirin.

Bir benin şeklindeki, boyutundaki veya rengindeki bir değişiklik, melanomun gelişmekte olduğunu gösteriyor olabilir. Ben yüksekliğindeki bir artış, cilt yüzeyinin altında dikey büyümeyi akla getirdiği için önemlidir. Unutmayın, cilt kanseri sivilce veya kırmızı lekeler kadar sıradan bir şeyle ortaya çıkabilir. Bu nedenle cildinizi sık sık kontrol etmeniz ve tüm değişiklikleri not etmeniz önemlidir.