Berber ve kuaförler ne zaman aşı olacak? Berber ve kuaförler için MHRS aşı randevusu alma ekranı

Berber ve kuaförler ne zaman aşı olacak? Berber ve kuaförler için MHRS aşı randevusu alma ekranı

Aşılama grubuna dahil olan berber ve kuaförler, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır araştırıyor. Berber ve kuaför çalışanları için aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS aşı randevusu alma ekranı..

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları, yeni gelen aşılarla birlikte hız kazandı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin.'' ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından kuaför ve berber çalışanları ne zaman aşı olacak? Kuaför ve berber aşı randevusu nasıl alınır? gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Peki aşı randevusu nasıl alınır? Berber ve kuaförler için MHRS aşı randevusu alma ekranı...

BERBER VE KUAFÖRLER İÇİN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bakan Koca'nın açıklaması doğrultusunda berber ve kuaför çalışanları bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



