Besin eksikliklerinin 7 yaygın belirtisi

Vücut, en iyi şekilde çalışması için gerekli olan bazı temel besinlerden yoksun kaldığında birçok belirti ve sağlık sorunu ortaya çıkabilir. İşte 7 yaygın besin eksikliği işareti.

Vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için gerekli olan bazı temel besinlerden yoksun olmak mümkündür. Temel besinlerin eksikliği, su dengesi, sinir sistemi işleyişi, enzim işlevi, sindirim ve metabolizmayı içeren vücut işlevlerini ve süreçlerini etkiler. Bu eksikliklerin giderilmesi, vücudun ideal büyümesi, gelişmesi ve çalışması için son derece önemlidir.

Besin eksiklikleri ayrıca hastalıklara neden olabilir. Kalsiyum ve D vitamini eksikliği osteoporoza ve demir eksikliği anemiye neden olabilir. Semptomlar genellikle bir veya daha fazla temel vitamin veya mineral eksikliği yaşadığınızda ilk ipucudur. Belirtileri bilmek, besin eksikliklerini fark etmenize yardımcı olacaktır.

İşte 7 yaygın besin eksikliği işareti.

AĞIZ KENARLARINDA OLUŞAN ÇATLAKLAR

Ağzınızın kenarlarında çatlaklar oluşuyorsa, bu durum demir, çinko ve niasin (B3), riboflavin (B2) ve B12 gibi B vitaminlerinin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu sorun genellikle vejeteryan olanlarda veya diyet nedeniyle öğün atlayanlarda yaygındır. Bu sorunun üstesinden gelmek için somon, ton balığı, tavuk ve yumurta gibi besinleri tüketebilirsiniz. Demir emilimi C vitamini ile artar, bu nedenle diyetinize brokoli, dolmalık biber, lahana ve karnabahar gibi sebzeleri dahil etmeniz daha iyidir.

ZAYIF, BENEKLİ VEYA ÇIKINTILI TIRNAKLAR

Çinko, bağışıklık sisteminizin düzgün çalışması için gerekli olan önemli bir mineraldir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Bu mineral aynı zamanda hücre bölünmesinde ve büyümesinde önemli bir rol oynar. Tırnakta beyaz lekelerin olması vücudunuzda çinko eksikliğine işaret edebilir. Herhangi bir çinko takviyesi almak veya deniz ürünleri, yağlı tohumlar ve et gibi çinko bakımından zengin yiyecekler yemek, tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olabilir.

KEMİK VE KASLARDA ZAYIFLIK

D vitamini ve kalsiyum sadece kalbin ve sinirlerin düzgün çalışması için değil, aynı zamanda kas ve kemik sağlığı için de gereklidir. Kemiklerin ve kasların zayıflaması, kemik kırıkları, uzun süren kas ağrısı ile kendisini gösterir. İnsanların bu iki besinden yeterli miktarda alamamaları, vücudun vitaminleri emememesinden veya beslenme yetersizliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Osteomalazi ve raşitizm bu iki besin eksikliği sonucu ortaya çıkar. Ton balığı, somon ve yumurta gibi besinler zengin D vitamini kaynağıdır, kalsiyum ise süt ürünlerinden kolayca elde edilebilir.

GECE GÖRME BOZUKLUKLARI

A vitamini, bağışıklık sistemi ve göz sağlığı için önemli rol oynayan bir grup antioksidandan sağlar. Gözün yüzeyini, mukoza zarlarını ve cildi zararlı bakteri ve virüslerden korur ve bu da göz enfeksiyonları riskini azaltır. A vitamini eksikliği, gece görüşünün zayıflamasına neden olur.

Genel olarak, geldiği besin kaynağının türüne bağlı olarak iki tür A vitamini vardır. Hayvansal kaynaklardan elde edilene retinol ve renkli meyve ve sebzelerden elde edilen Provitamin A. Havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, marul, kuru kayısı, dolmalık biber ve balıklar, vücudun A vitamini ihtiyacını tamamlamak için günlük diyetinize eklemeniz gereken A vitamini açısından zengin besinlerdir.

AĞIZ VE DİLDE YARALAR VEYA RENK DEĞİŞİMİ

Suda çözünür B vitaminleri, ağzınızın ve dilinizin sağlığı için gereklidir. Vücudumuz bu vitaminleri depolamadığı için, B vitaminleri yönünden zengin bir diyet uygulayarak onları sürekli olarak yenilemek gerekir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, baklagiller, yer fıstığı, tavuk, somon ve muz B vitamini eksikliğinden kaçınmak için alabileceğiniz B vitamininden zengin yiyeceklerden bazılarıdır.

ZAYIF KAN PIHTILAŞMASI

K vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynadığı bilinir. K vitamini ayrıca güçlü kemikler oluşturmak, kalp hastalığını önlemek ve diğer bazı vücut süreçlerinde yardımcı olmak için kesinlikle gereklidir. Ana faydaları genellikle göz ardı edildiği için bazen 'unutulmuş vitamin' olarak anılır. K vitamini eksikliği, zayıf kan pıhtılaşması, kırılgan kemikler, morarma ve sık burun kanamalarına neden olabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, taze soğan, lahana, brokoli ve süt ürünleri gibi K vitamini açısından zengin besinler yemek, bu vitamin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olabilir.

ALT BACAKTA SIK GÖRÜLEN KRAMPLAR

Magnezyum, kalsiyum ve fosfor, uygun kas gelişimini ve büyümesini destekleyen üç mineraldir. Bu önemli besinlerin vücutta yeterli miktarda olmaması, ayaklarda, baldırlarda ve bacak arkasında kalıcı rahatsızlığa neden olabilir. Bu sağlık sorununun üstesinden gelmek için, bu üç besin açısından zengin bir diyet uygulanmalıdır. Vücudunuza kalsiyum, magnezyum ve fosfor sağlamak için süt ürünlerini, yeşil yapraklı sebzeleri, tam tahılları, fasulyeleri ve kuru yemişleri diyetinize dahil edin.