Besin zehirlenmelerinden korunmak için 15 ipucu

Besin zehirlenmelerine özellikle çocukların, gebelerin, yaşlıların ve bağışıklığı zayıf olan bireylerin daha duyarlı olduğunu belirten Uzm. Dr. Nurten Elkin, zehirlenmelere karşı ipuçları verdi.

Besin zehirlenmelerinin özellikle yaz aylarında artış gösteren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, kimyasal maddeler, tarım ilaçları, deterjanlar, plastikler, parazitler ve bakteri, küf, maya gibi mikroorganizmaların zehirlenmelere neden olduğunu söyledi.

Besinlerin saklanacağı kapların da önemli olduğunu ifade eden Elkin, "Bakır ve kurşun kaplarda saklanması özellikle ağır metal zehirlenmelerine neden olabilecektir. Bu nedenle kalaysız bakır, alüminyum ve boyalı plastik kaplarda besinler bekletilmemelidir.” dedi.

BULANTI VE İSHAL ÖNLEYİCİ İLAÇLAR KULLANILMAMALI

Besin zehirlenmelerinin çoğunlukla aniden başladığını söyleyen Elkin, kontamine olmuş besinler tüketildikten sonra hastalık belirtilerinin 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya çıkabildiğini söyledi.

Zehirlenme durumunda ishal, karın ağrısı, karında kramp, bulantı, kusma ve ateş gibi belirtilerin görülebildiğini kaydeden Elkin, "Aynı kontamine besini tükettikten sonra bazı bireylerde hiç belirti görülmezken, bazı bireylerde de belirtiler çok ağır seyredebilir; bu durumu belirleyen besinin ne oranda kontamine olduğu, tüketilen miktar ve bireyin duyarlılığıdır.” dedi.

Kusma ve ishalin vücudun toksine gösterdiği tepki olduğunu söyleyen Elkin, özellikle ilk 24 saat içerisinde bulantı ve ishali önleyici ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, bu dönemde yatak istirahati ve bol sıvı alınmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Yoğurt, pirinç lapası, haşlanmış patates gibi besinlerin tüketilmesinin ishalin azalmasında etkili olabileceğini belirten Elkin, "Bunun yanında çiğ sebze, kayısı, erik, incir, karpuz, üzüm gibi meyvelerin bağırsak hareketliliğini artıracağı için tüketilmemesi uygun olacaktır. Kanlı ishal, ishal ile şiddetli baş ağrısı, boyun ağrısı veya ateş varsa ve zehirlenme belirtileri iki günden fazla devam ediyorsa hemen bir hekime başvurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

BESİN ZEHİRLENMELERİNDEN KORUNMAK İÇİN İPUÇLARI

Elkin, besin zehirlenmelerinden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

- Kişisel hijyenin sağlanması, ellerin sık sık, yöntemine uygun şekilde yıkanması, tırnakların kısa ve temiz olması.

- Ellerde yara, kesik gibi durumlarda besin hazırlanması gerekiyorsa bu lezyonların su geçirmeyen bir bandajla kapatılması.

- Pişirilip daha sonra tüketilecek yemeklerin oda sıcaklığında, tezgah ve ocak üzerinde iki saatten fazla soğumaya bırakılmaması.

- Yaz aylarında pişmiş yemeklerin oda sıcaklığında bir saatten fazla bekletilmemesi.

- Dondurulmuş besinlerin asla kalorifer, soba vb. üzerinde çözdürülmemesi, bu besinlerin en uygun çözdürme yöntemlerinin buzdolabı sıcaklığında, ambalajlı hali ile akan su altında veya mikrodalga fırında çözdürmek olduğunun bilinmesi.

- Öncesinde de bu besinleri satın alırken soğuk zincirinin kırılmamış olmasına dikkat edilmesi.

- Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin kullanılmaması.

- Satın alınan sebze ve meyvelerin bol akan su altında iyice yıkanması.

- Kıymadan yapılan besinlerin iyice piştiğine emin olunması.

- İçme suyunun güvenilir kaynaklardan temin edilmesi, güvenilirliğinden emin olunmazsa kaynatılması ya da mümkünse eczanelerden klor tabletleri alınarak kullanım talimatına uygun olarak kullanılması.

- Konserve besin satın alırken, alt ve üst kapakları şişkin ve kutusu hasar görmüş olanların satın alınmaması.

- Tahıl, kuru baklagil gibi kuru gıdaların asla nemli ve sıcak bir ortamda saklanmaması.

- Her türlü gıda maddesi satın alırken etiket bilgisinin okunması, üretim ve son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edilmesi.

- Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması.

- Mutfakta kullanılan bez, tutaç ve süngerlerin mikropların bir yerden başka bir yere taşınmasında etkili olabileceği düşünülerek her kullanım sonrası bezlerin dezenfekte edilmesi.