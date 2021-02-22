Besinler beyninizi demanstan koruyabilir

Beyin sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak veya önlemek için bazı besinler özellikle iyi olabilir.

Beslenme, sağlığınızın temel taşıdır. Uygun yakıt olmazsa beyniniz ve vücudunuz sağlıklı olamaz. Ama sağlıklı beslenmeyi düşündüğünüzde kilo vermeyi ve iyi aklımıza geliyor. Bu genellikle sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır, ancak beyin sağlığınız için sürdürülebilir bir beslenme planı uygulamayı düşünmek daha önemlidir.

Ne yazık ki, sadece vücudunuzun daha iyi görünmesini sağlamaya odaklanan bir diyet izlediğinizde beyniniz zarar görür. Beyin benzersiz ve karmaşık bir organdır ve özel dikkat gerektirir. Beyin, yaklaşık 100 milyar nörona sahiptir (sinir habercileri) ve her nöron için 1.000 ila 10.000 sinapsa (nöronlar arasındaki bağlantılar) sahiptir.

Böyle olağanüstü bir yapıyla, beynin belirli beslenme gereksinimlerine sahip olması şaşırtıcı değildir. İyi haber şu ki, beyniniz için doğru beslendiğinizde, vücudunuza ihtiyaç duyduğu beslenmeyi de sağlıyor olacaksınız.

MIND DİYETİ

Hem kalp sağlığı hem de beyin sağlığını iyileştirme üzerindeki etkisi nedeniyle üstünde birçok araştırma yapılmış bir diyet var: MIND diyeti. MIND diyeti, beyin sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan iki diyetin birleşimidir.

MIND diyeti, demans riskinizi azaltabilecek bir diyet oluşturmak için; bütün halindeki yiyecekleri ve sağlıklı yağları lezzetli bir şekilde birleştiren beslenme şekli olan Akdeniz diyeti ile tabağınızı kan basıncınızı düşüren besin açısından zengin yiyeceklerle doldurmaya odaklanan bir yaklaşım olan DASH diyetini birleştirir.

Yayınlanan yeni bir araştırma, sebze, meyve ve çay açısından zengin bir diyetin Alzheimer hastalığına yakalanma şansınızı azaltabileceğini gösteriyor. Bu besinler, beyin sağlığı için faydalı olabilecek antioksidan flavonolleri içerir.

MIND diyeti, beyninize ihtiyaç duyduğu beslenmeyi sağlayarak onu korumaya yöneliktir. Beyninizin beslenme ihtiyaçları, aşağıdaki yönlerden zengin bir diyetle karşılanabilir:

- Meyve ve sebzeler

- Tam tahıllar

- Kurubaklagiller ve yağlı tohumlar

- Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar

DEMANS VE ALZHEİMER İLE MÜCADELE EDEN BESİNLER

Rush Üniversitesi, Alzheimer hastalığını geciktiren belirli yiyecekler olduğunu öne sürüyor. 81 yaşın üzerindeki 921 kişiyle yapılan bir araştırma, insanların ne yediklerine ve Alzheimer geliştirip geliştirmediklerine baktı. 6 yıl boyunca Alzheimer geliştirmeyen 701 kişi, flavonol bakımından zengin bir diyet yedi.

İşte dört farklı tipte flavonolün iyi bir dozunu sağlayan yiyeceklerin bir listesi.

- Armut

- Zeytin yağı

- Domates

- Lahana

- Fasulye

- Çay

- Ispanak

- Brokoli

- Turunçgiller

Çalışma, flavonol bakımından zengin yiyecekleri daha fazla yemek ve daha düşük Alzheimer riskine sahip olmak arasında olası bir bağlantı olduğunu buldu. Henüz Alzheimer hastalığını veya bunamayı ortadan kaldırdığı kanıtlanmış bir diyet yoktur.

DİYETİNİZE FLAVONOL EKLEMEK İÇİN İPUÇLARI

- Günlük bir fincan kahveyi bir fincan yeşil çayla değiştirin veya gününüze bir fincan yeşil çay ekleyin.

- Haftada en az bir öğünü etsiz yapın. Protein olarak yerine fasulye veya mercimek kullanın.

- Yemeğinize "süper taze flavonol" tarafı ekleyin. Taze ıspanak, domates, brokoli, portakal ve armut dilimlerini birlikte tabağa koyun.

- "Flavonol ile aşılanmış" bir kase çorba yapın. Fasulye, zeytinyağı, soğan ve sarımsak gibi tatları birleştirin. Çorbalarınıza brokoli, ıspanak, lahana ve domates ekleyin.

- Flavonol listesini buzdolabınıza yapıştırın ve her öğün için listeden bir besin yiyin.

- Bir paket cips almak yerine bir avuç dolusu fındık yemeyi deneyin.

- Salatanızın, kahvaltılık gevreğinizin veya sebzelerin üzerine bir çorba kaşığı keten, chia veya ayçiçeği tohumu serpin.

- Sebzelerinizin veya yeşilliklerinizin üzerine sızma zeytinyağı gezdirmeyi deneyin.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN MEYVE VE SEBZELER

Polifenoller, meyve ve sebzelerde bulunabilen mikro besinlerdir. Beyne kan akışını iyileştirme ve stresin beyin üzerindeki etkilerine karşı koyma yetenekleri vardır.

Yaban mersini, çilek ve böğürtlen gibi meyveler polifenol bakımından yüksektir. Yüksek miktarda çilek yemenin, ödemi azaltarak ve stresin etkisini ortadan kaldırarak yaşlanmanın etkilerini 2,5 yıl yavaşlattığı gösterilmiştir. Marulda ve ıspanak gibi diğer yeşil yapraklı sebzelerde yüksek seviyelerde bulunan nitratlar da beyin sağlığını geliştirmek için gereklidir. Daha fazla yeşil yapraklı sebze yemek, kan damarlarınızın iç yüzeyini korumaya yardımcı olur. Bu, kanın gitmesi gereken yere gidebileceği anlamına gelir: Beyninize!

- Günde besleyici olmayan bir yiyeceği meyve veya sebzeyle değiştirmeye söz vererek daha fazla meyve ve sebzeye yer açın.

- Çorbanıza, kızartmanıza veya yumurtanıza fazladan bir avuç ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebze ekleyin.

- Büyük bir kaseye marul, ıspanak ve diğer yeşillikleri ve sebzeleri doğrayın. Bu taze salatayı buzdolabında üç güne kadar saklayın ve her öğünde bir salata yemeyi planlayın.

- Canınız tatlı istediğinde, önce çilekleri düşünün. Dondurucuda bir torba dondurulmuş çilek tatlı istekleriniz için hızlı bir çözüm olabilir. Çözülmüş meyveleri yulaf ezmesine, granolaya ekleyin veya sade yiyin.

Beyninizin iyi çalışması için ihtiyaç duyduğu yiyecekleri yiyerek beyninizin sağlıklı olmasını kolaylaştırın. Her öğüne daha fazla meyve, sebze, tam tahıl, kurubaklagil, kuruyemiş, balık ve sağlıklı yağ eklemeyi hedefleyin.

Beyninizi sağlıklı tutmak, yaşamdan zevk almanız için çok önemlidir ve sağlıklı beslenmek, beyin sağlığını iyileştirmek için en önemli yaşam tarzı faktörlerinden biridir. Beyin sağlığınız için yemek yemek lezzetli ve zevkli olabilir ve olmalıdır.