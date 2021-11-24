Besinlerin taze olup olmadığını anlamanız için 10 ipucu

Market ve pazar alışverişlerinde taze ürüne denk gelmek oldukça zor. Ancak yiyeceklerin taze olup olmadığını anlayabilmek için bazı ipuçları mevcut. İşte taze ürün ararken dikkat etmeniz gerekenler...

Kim tazesi varken bayatını yemek ister ki? Konu market ve pazar alışverişi olduğunda onlarca seçenek arasında kayboluyoruz. Hâlbuki bazı gıdaların taze olup olmadığını anlamak sandığımızdan çok daha basit.

Satın alacağınız yiyeceklerin taze olup olmadığını market veya pazarda test edebileceğiniz gibi evde de çeşitli yöntemler kullanarak anlayabilmeniz mümkün.

Sizlere yardımcı olabilmek adına yiyeceklerin taze olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak pratik bilgileri derledik. İşte yiyeceklerin taze olup olmadığını anlamak için dikkat etmeniz gereken 10 ince detay…

TAZE YUMURTANIN SARISI ORTADA OLUR

Bir yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için ilk olarak bakmanız gereken şey sarısı olmalıdır. Eğer yumurtanın sarısı ortada duruyorsa, hacimli bir şekildeyse ve çevresinde şeffaf, beyaz bir halka varsa bu yumurtanın taze olduğu anlamına gelir.

Yumurtanın taze olup olmadığını kırmadan anlamak da mümkün. Bunun için çiğ yumurtayı su dolu bir kaba koyun. Eğer yumurta dibe batıyorsa rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ancak yumurta direkt su yüzüne çıkıyorsa bayattır. Tüketmemeye özen gösterin.

TAZE AVOKADONUN SAPI KOLAY ÇIKAR

Bir avokadonun taze olup olmadığı sapından kolaylıkla anlaşılabilir. Eğer avokadonun sapı kolayca çıkıyorsa bu avokadonun taze ve olgun olduğu anlamına gelir. Ancak sapı çıkarmakta zorlanıyorsanız avokadonun olgunlaşması için bir süre daha beklemelisiniz.

TAZE BAL KABAĞINA VURDUĞUNUZDA BOŞ SES ÇIKAR

Bir bal kabağının taze olup olmadığını anlamak için tıpkı bir karpuz gibi vurmanız gerekir. İçi boş gibi hissettiriyorsa bu iyi bir bal kabağı olduğunun işaretidir ve içiniz rahat bir şekilde o balkabağını satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra meyvenin sağlam görünmesi gerektiğini unutmayın.

KATMANLAŞAN YOĞURT BAYAT DEĞİLDİR

Eğer yoğurdun üzerinde sıvı bir katman oluşmuşsa bu durum yoğurdu çöpe atmanız gerektiği anlamına gelmez. Aksine yoğurt hala çok taze olabilir. Yine de daha pürüzsüz bir yoğurt elde etmek için güzelce karıştırmayı unutmayın.

TAZE BALIK SIKI ETLİDİR, KENDİNİ SALMAZ

Taze bir balık satın almak istiyorsanız ilk kural balığa dokunmaktan geçiyor. Parmağınızla balığın yüzeyine bir bastırın. Et hızlı bir şekilde eski haline dönmeli, balığın pulları sağlam ve sıkı olmalıdır.

Bunun yanı sıra balığın gözlerini de kontrol edin. Balığın gözlerinde beyaz katman ve içe göçmüş olmamalı.

TAZE TAVUĞUN ETRAFINDA SIVI OLMAZ

Tavuk satın alırken pakette sıvı birikmemiş olan tavukları tercih edin. Dondurulmuş bir tavuğu çözdürdükten sonra etrafını minik bir su birikintisi kaplıyorsa bu tavuğu tüketmek riskli olabilir. Ayrıca derisi fazla kırmızı olan tavuklardan da kaçının.

TAZE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KATILAŞIRKEN FARKLI BİR KATMAN OLUŞMAZ

Hindistan cevizi yağında herhangi bir katkı maddesi olup olmadığını tespit edebilmek için yağı 30 dakika boyunca buzdolabında bekletin. Hindistan cevizi yağı katılaşırken içindeki katkı maddeleri ayrılacak ve farklı bir katman gibi gözükecektir.

TAZE SOĞANIN İLK KATININ ALTINDA LEKE OLMAZ

Lezzetli ve taze soğan satın almak için soyduğunuz soğanın ilk tabakasının altını kontrol edin. Eğer kabuğu solmuş gibi duruyorsa ya da lekeler varsa bu küflendiği anlamına gelebilir.

TAZE LİMON KOYU SARI RENKTE VE PÜRÜZSÜZ OLUR

Bir limonun olgunlaşıp olgunlaşmadığını ve tazeliğini kolayca anlamanın yolu var. Yüzeyi pürüzsüz ve koyu sarı bir renge sahip olan limonlar, olgun limonlardır. Soluk sarı ya da yeşil pütürlü yüzeye sahip ise o limon henüz olmamış demektir.

TAZE KAHVE TÜKETMEK İÇİN ÇEKİRDEK HALİNDE SATIN ALIN

Kahve severler, genellikle öğütülmüş kahve almaya teşvik edilirler. Halbuki gerçek bir kahve aşığıysanız kahvenizi daima çekirdek halde almanız gerektiğini bilirsiniz. Çekirdek kahve alarak kahvenizi taze olarak öğütebilir ve hızlı bir şekilde bayatlamasını engelleyebilirsiniz.