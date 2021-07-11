Beslenme, migreni tetikleyebilir

Migren, bazı yiyeceklerin içerdiği bazı maddeler tarafından tetiklenebilir. Peki, migreni tetikleyen gıdaları nasıl bilebiliriz? İşte en yaygın migren tetikleyici gıdalar.

Migren, baş ağrısından çok daha fazlasıdır. Yoğun bir baş ağrısı olarak kendini gösteren migrene, ek olarak ışık ve sese aşırı duyarlılık ve kusma da eşilk edebilir ve genellikle birkaç saatten 3 güne kadar sürer.

Stres, kötü uyku düzeni veya hormonal değişiklikler migrenin durumunu etkileyebilecek faktörlerden bazılarıdır. Genellikle kalıtsal olduğu da bilinmektedir. Migreni olan kişilerin yüzde 90'ının aile öyküsü olduğu düşünülmektedir. Ancak açıklanan genler ve faktörler sadece bunlar değildir.

BESLENME, MİGRENİ TETİKLEYEBİLİR

Bazı gıdaların migreni tetiklediği gösterilmemiş olsa da, bazı diyet değişikliklerinin migren semptomlarını yönetmeye yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Bağırsak bakterilerinin, migren üzerinde etkisi olduğuna inanılmaktadır. Beyin ve gastrointestinal sistem, çeşitli beyin, endokrin ve bağışıklık yolları aracılığıyla bağlantılıdır. Bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler, migrenin ortaya çıkmasına neden olabilecek bir inflamatuar yanıta yol açabilir.

Bazı yaygın gıda tetikleyicileri şunlardır:

DAO enzim eksikliği

Bu enzim, süt ve turunçgiller gibi gıdalarda bulunan ve idrarla atılan histaminin metabolize edilmesinden sorumludur. Diamin oksidaz (DAO) eksikliği olan kişilerde ortadan kaldırılamaz, kan dolaşımına geçerek plazmada birikir ve migren ve mide-bağırsak rahatsızlıkları gibi etkilere neden olur. DAO eksikliği olan kişilerin yüzde 90'ının migren şikayeti olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda, diyetinizi değiştirmeniz ve işlenmiş etler, süt ürünleri, turunçgiller ve alkollü içecekler gibi histamin içeriği yüksek gıdaları sınırlandırmanız önemlidir.

Nitritli veya nitratlı yiyecekler

Sosiz, salam, jambon gibi işlenmiş etler ve pancar gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan nitrit veya nitrata karşı önlem alınmalı ve bu gıdaların alımı sınırlandırılmalıdır.

Monosodyum glutamat

Hazır çorbalar ve bazı paketli et suları gibi gıdalarda bulunan, koruyucu ve lezzet arttırıcı olarak kullanılan bu katkı maddesine, özellikle serbest formundaki glutamik aside bazı insanlar duyarlı olabilir.

Tiramin içeriği yüksek gıdalar

Bu amino asit, belirli gıdalarda, özellikle fermente edilmiş gıdalarda doğal olarak bulunur. Vücutta tiramin parçalayan monoamin oksidaz (MOA) enzimine sahibiz. Vücutta bu enzim yeterince yoksa, tiramin açısından zengin tütsülenmiş et, çikolata, olgun peynir, kuru yemişler ve soslar gibi yiyecekleri yedikten sonra migren oluşabilir.

Tuz

Günlük alınan tuzun çoğu işlenmiş gıdalardan gelir, bu nedenle mümkün olduğunda her zaman evde pişirmeyi tercih edin veya mümkün olduğunda düşük sodyum etiketli yiyecekleri seçin.

Bunlar haricinde doymuş yağ ve trans yağ tüketimi, aşırı kafein alımı ve kötü durumdaki, bozulmaya yakın yiyeceklerin tüketimi de migreni tetikleyebilir, çünkü histamin, kötü durumdaki konserve veya yağlı balıklarda bir yan üründür.

MİGRENİ TETİKLEYEN GIDALAR NASIL ANLAŞILABİLİR?

Tetikleyicilerinizi görmenin en kolay yolu, yediğiniz her şeyin ayrıntılı bir günlük kaydını tutmak ve bir migren oluştuğunu gözlemlemektir. Son 24 saatte yenen yiyeceklere yakından bakın (bazı tetikleyiciler hemen semptomlara neden olurken, bazıları birkaç saat sonra olabilir).

Bir kez tanımlandıktan sonra, onları diyetinizden çıkarmaya dikkat etmelisiniz. En uygun seçeneği planlamamıza yardımcı olması için alanında uzman bir diyetisyene danışmanız önemlidir.

Migren tedavi edilemez, ancak uygun tedavi ağrıyı hafifletebilir ve migrenin başlamasını önleyebilir. Bu nedenle, önleme anahtardır ve daha sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olabilecek yiyecekler şunlardır:

Tam tahıl tüketimine öncelik verin. Daha fazla lif ve vitamin içerirler. Beyaz ekmek veya pirinç gibi gıdaları tam tahıllı versiyonlarıyla değiştirin.

Kuru yemişler, yağlı tohumlar, sebzeler, kinoa, karabuğday, mercimek gibi besinleri her zaman tüketin. İşlenmiş gıdalardan uzak durun.

Meyve ve sebze tüketimini artırın. Tabağımızın yarısı bu tür yiyeceklerden oluşmalıdır. Öğün atlamayın veya uzun süre aç kalmayın. Büyük öğünlerden kaçının ve yeterli beslenme kontrolü yapın.

Alkolden kesinlikle uzak durun. Alkol, tam bir migren tetikleyicidir. Gün içinde aromalı soda gibi şekerli içecekler yerine su için. Yeterli uyku almanın yanı sıra stres derecesini azaltan herhangi bir gevşeme tekniği ve düzenli egzersiz yapmak da migrenden kaçınmamıza yardımcı olacaktır.