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Son yıllarda artan bağışıklık sorunları, beraberinde beslenme rejimlerinin de sorgulanmasını getirdi.

Konunun uzmanlarından onkolog doktor Yavuz Dizdar, Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtladı:

"Kimyasal içerikli ürünleri sürekli tüketmeyin"

Gerçek patatses kızartması da üretiliyor ama 90 saniyede hazır hale getirilen ürünler kimyasal ağırlıklıdır. Hamburger köfteleri zincir markadan alırsanız o hamburger çok da sağlıklı olmayabilir. Bizim gıdanın batılılaşmasının getirdiği sorunları yaşıyoruz. Siz buna dikkat ederseniz farkı kendiniz fark edeceksiniz zaten.



Beyaz etten yapılan döner sorunlu. Bundan sürekli yerseniz, üretimden kaynaklanan kimyasallara maruz kalırsınız.