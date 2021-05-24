'Beyaz Mantar' vakaları Hindistan'ı alarma geçirdi

Hindistan'ın bazı bölgelerinde bildirilen kara mantar vakalarının ardından uzmanlar, beyaz mantar enfeksiyonu ile ilgili de en az 4 vakanın tespit edildiğini ve alarma geçtiklerini bildirdi.

Hindistan'daki koronavirüs vakalarındaki artışın ortasında geçtiğimiz günlerde, ölüm oranının son derece yüksek olduğu bilinen kara mantar enfeksiyonu (mukomikortiz) vakaları da ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte, kara mantarın COVID sonrası hangi komplikasyonlara neden olabileceği henüz araştırılırken, tıp uzmanlarını şaşırtan yeni bir tehdit gelişti: Beyaz Mantar. Raporlara göre, sağlık uzmanlarının kara mantar tehdidinden daha korkunç olduğuna inandıkları Hindistan'ın Bihar eyaletinde 'beyaz mantar' enfeksiyonuyla bağlantılı vakalar izlendi.

Uzmanlar, beyaz mantar enfeksiyonu ile ilgili en az 4 vakanın tespit edildiğini ve daha pek çoğunun bu aşamada teşhis edilemeyebileceğini öne sürüyor.

HAYATİ ORGANLARA ZARAR VERİYOR

Beyaz mantar enfeksiyonunun diğer eyaletlere yayıldığını gösteren bir kanıt olmasa da tıp uzmanları, virülan virüse çok benzeyen beyaz mantarın kara mantardan daha tehlikeli olabileceğine inanıyor. Bu yeni enfeksiyonu tam olarak neyin daha tehdit edici kıldığına dair çok az kanıt var. Ancak doktorlar, kara mantarın aksine beyaz mantar enfeksiyonunun akciğerler, böbrekler, bağırsaklar, mide ve hatta tırnaklar dahil birçok organa daha kolay yayıldığını ve yaygın enfeksiyona neden olduğunu belirten bir uyarı yayınladı.

Kara mantar enfeksiyonunun yüksek bir ölüm oranına sahip olduğu bilinmektedir. Şimdiye kadar bilinenden, beyaz mantar enfeksiyonunun da doğası gereği şiddetli olabileceği tahmin edilmektedir. Kara mantardan daha çok semptomlara neden olabilir ve enfeksiyonun gözle görülür karakteristik özelliği olan belirgin yüz deformitesinin aksine (siyah kabuk benzeri oluşum, tek taraflı şişlik) beyaz mantar enfeksiyonu, sadece bir göğüs taraması yapılarak izlenebiliyor.

Hem beyaz hem de kara mantar enfeksiyonlarına, çevrede bulunan 'mukormisetler' adı verilen mantar küfleri neden olur. Hastalık bulaşıcı olmasa da bu küfler, bir hasta tarafından kolayca solunabildiği ve hayati organlara daha da yayılıp komplikasyonlara neden olabileceği için kişinin enfeksiyona karşı savunmasız olduğu söylenir.

Bağışıklık sistemi zayıflamış herhangi bir kişinin, su ve diğer sağlıksız ortamlar gibi bu küfleri içeren herhangi bir yüzeyle temas etmesi durumunda enfeksiyonu kapabileceğini unutmamak önemlidir. Kara mantar enfeksiyonu tehlikeli olsa da, beyaz mantar enfeksiyonunu daha da öldürücü kılan şey, beyni, solunum organlarını, sindirim sistemini, böbrekleri ve tırnak yatağını etkileyebilen hayati organlara yayılma ve derin hasara neden olma biçimidir.

Çoğu enfeksiyonda olduğu gibi, beyaz mantar enfeksiyonu, en çok zararı bağışıklığı düşük olan kişiye verir. Bu nedenle, bağışıklığı düşük olan veya halihazırda başka hastalık geçiren veya immün baskılayıcı ilaçlar kullanan bir kişinin beyaz mantar enfeksiyonuna yakalanma riski yüksektir. Sürekli steroid kullanımı gerektiren diyabet, kanser ve diğer hastalıklardan muzdarip insanlar da enfeksiyona yakalanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bazı raporlar ayrıca kadınların ve çocukların daha önce kara mantar enfeksiyonu ile görülmeyen ek enfeksiyon riskleriyle karşı karşıya olduklarını da belirtiyor.

SU KAYNAKLARINDAN BULAŞABİLİYOR

Doktorlar ayrıca, kara mantar gibi beyaz mantarın da bir kişi sağlıksız yüzeylerle temas ettiğinde yayılabileceği konusunda uyarıyorlar. Özellikle, su kaynaklarının kontamine olabileceği uzun süreli oksijen desteği alan hastalar için de bir bulaşma kaynağı olabilir, bu da doktorların hastanede yatan COVID hastaları arasında bildirilen beyaz mantar vakalarında artış görmelerinin nedenidir.

Örneğin, nemlendiricilerde/oksijen tüplerinde filtrelenmemiş/musluk suyunun kullanılması, hastaları beyaz mantar semptomlarına yatkın hale getirebilir. Bu aynı zamanda şimdiki gibi bir zamanda temizlik ve hijyene özel önem verilmesinin nedenlerinden biridir.

KORONAVİRÜSE BENZER BELİRTİLER GÖSTERİYOR

Beyaz mantar enfeksiyonu tespit edilen kişiler, COVID-19'a benzer solunum semptomları gösterdi, ancak koronavirüs testleri negatif çıktı. Uzman görüşleri, röntgen veya göğüs taraması yaptırmanın hastalığın ne kadar şiddetli olduğunu ve hayati organların ne kadar etkilenebileceğini doğru bir şekilde tahmin edebileceğini öne sürüyor. Hastalığın semptomları da vakalarda kara mantar enfeksiyonuna benzer şekilde ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, şiddetli enfeksiyondan muzdarip olanlar için, mantar akciğerlere yayıldığında daha karmaşık semptomlar görülebilir.

Konuyla ilgili yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, çoğu doktor beyaz mantarın göğsü ve akciğerleri etkileyebileceğini ve bu nedenle bir kişinin öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar yaşayabileceğini öne sürüyor. Bunun dışında enfeksiyon, şişme, enfeksiyonlar, inatçı baş ağrıları ve vücut ağrıları gibi birçok başka iltihaplı belirtiye de neden olabilir. Ek olarak, koronavirüsten iyileşme sürecindeki hastalar, altta yatan koşullar ve tedaviler nedeniyle komplikasyon riskiyle karşı karşıya kalabilir.