Zorlu sınavlarınız veya zorlu bir çalışma döneminiz mi var yoksa sadece beyin hücrelerinizden en iyi şekilde yararlanmak mı istiyorsunuz? İşte beyninizi formda tutmaya yardımcı olabilecek yiyecekler.

Konsantrasyonu, hafızayı ve yeni şeyler öğrenme yeteneğini desteklediği gösterilen yiyecekler vardır. Bunlar genellikle antioksidanlar (flavonoidler, karotenoidler), alkaloidler (kafein, teobromin) veya bazı özel amino asitler (theanine) gibi çeşitli biyoaktif maddelerdir.

Tek bir besinden mucize beklemeyin. Besinlerin desteğini ilk bakışta fark etmenize gerek yok, süreç içinde sağlıklı bir yaşam tarzıyla beraber beyniniz için en iyi şekilde çalışacaklardır.

İdeal beyin fonksiyonu için iyi uyku ve genel olarak sağlıklı ve dengeli beslenmenin gerekli olduğunu unutmayın. Unutmayın, en konsantre biyoaktif antioksidan kokteyli bile zor bir gecenin veya uzun süreli sağlıksız bir diyetin üstesinden gelemez.

İşte beyin fonksiyonlarını ve öğrenmeyi geliştiren 5 besin:

BİTTER ÇİKOLATA

Gerçek kakao ve ondan yapılan bitter çikolata, antioksidan etkisi olan doğal flavonoidler açısından zengin iki besindir. Kakao, tüm gıdalar arasında en zengin flavonoid kaynaklarından biridir. Flavonoidler beyne geçebilir ve oradaki beyin aktivitesini doğrudan destekleyebilir. Ek olarak, insülin duyarlılığını artırarak hücrelerin enerji üretimini artırırlar.

Genç öğrenciler üzerinde yapılan bilimsel bir deney, testten bir saat önce yenen bitter çikolatanın dikkat, konsantrasyon ve işleyen hafızayı önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.

Ancak sadece öğrenciler değil, herkes bitter çikolatadan yararlanabilir. İleri yaştaki kişierde de gerçek kakaonun düzenli tüketiminin düşünme ve bilişsel yetenekleri desteklediği gösterilmiştir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, kelimenin tam anlamıyla insan vücudu üzerinde ilginç etkileri olan maddelerle doludur. Bir fincan yeşil çayda 100 mg'dan fazla kafein vardır ki bu kesinlikle küçük bir doz değildir.

Teanin (Theanine) amino asidi çay için o kadar özeldir ki, adını ondan almıştır. Bilimsel çalışmalar, sadece 50 mg teaninin (yaklaşık 2 bardak çay) düşünme üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Yeşil çay kateşinleri antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu, insan vücudunun hücrelerini hasardan korur.

Kafeinin teanin ile birlikte sinerjik, yani karşılıklı bir destek olarak hareket ettiği gösterilmiştir. Bu iyi bir haber çünkü her iki madde de yeşil çayda bulunuyor. Bir fincan yeşil çay, düşünmeyi desteklemek için adeta bir iksirdir. Bir çay kaşığı (yaklaşık 5 gr) yeşil çayı 80 °C'de 200 ml su ile hazırlayın ve yaklaşık 3 dakika bekletin.

KURU YEMİŞLER

Farklı türdeki kuru yemişler, çok değerli besinlerle doludur. Yüksek miktarda E vitamini, çinko, folik asit ve magnezyum içerirler. Bütün bunlar, vücut üzerinde koruyucu etkisi olan doğal antioksidanlar ile tamamlanmaktadır.

Genç öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma, düzenli ceviz tüketiminin öğrencilerin daha iyi yorumlamalarına ve böylece daha iyi öğrenmelerine olanak tanıdığını bulmuştur.

Yaş ortalaması 12 olan çocuklarla yapılan bir deneyde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Düzenli olarak kuru yemiş yiyen çocukların tepkilerinin daha iyi ve düşünme testlerinde daha başarılı oldukları görülmüştür.

YUMURTA

Yumurtalar, sinir sistemi için gerekli olan temel bir besin olan kolinin en zengin doğal kaynakları arasındadır. Kolin vücutta doğal olarak üretilse de vücudun kendi üretimi her zaman yeterli olmamaktadır. Vücuttaki kolin, kasların ve sinir sisteminin düzgün çalışmasından sorumlu olan nörotransmitter asetilkolini üretir.

Araştırmalar, yumurta sarısı tüketen öğrencilerin dikkat ve kısa süreli hafıza testlerinde daha iyi sonuçlar aldığını göstermektedir.

800 mg'lık bir dozda saf kolin kullanımının doğruluğu ve dikkati artırdığını gösteren çalışmalar vardır.

Yumurta yerken sarılarını da yemeye mutlaka dikkat edin. Olumlu etkilerinin açıklanmasının ardındaki mükemmel bir kolin kaynağıdırlar.

PANCAR SUYU

Pancar, nitratların en zengin doğal kaynaklarından biridir. Her 100 ml pancar suyu yaklaşık 250 mg nitrat içerir. Bu da ıspanakla birlikte onu neredeyse en zengin nitrat kaynağı yapar. Nitratlar dokulardaki kan akışını doğal olarak uyarırlar, aynı zamanda beyin işlevinde ve sinir hücreleri arasındaki iletişimde önemli bir rol oynarlar.

24 genç üzerinde yapılan bir deneyde, bir bardak 150 ml pancar suyunun plasebo grubuna kıyasla reaksiyon süresini iyileştirdiği bulunmuştur.

Başka bir bilimsel çalışmada, 450 ml pancar suyu porsiyonu test edilmiş ve bilişsel testlerde pancar grubundaki kişilerin daha iyi sonuçlar aldığını görülmüştür.