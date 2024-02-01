Beyin kanaması önlenebilir mi? Oturduğunuz yerde beyin kanaması geçiriyorsanız... Aman dikkat! Beyin kanaması oluşmadan erken teşhis ile hastalığı kontrol etmek mümkün. Peki ama nasıl? Beyin kanamasının önüne geçilebilir mi?

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Sağlığımıza dikkat etmeli ve vücudumuzdaki değişimlerin farkında olmayız.

Özellikle beynimizde neler olduğuna hakim olmamız gerekli...

Beyin anevrizması ve sonrasında gelişen beyin kanaması, felç ve yaşam kaybı gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Beyin kanaması oluşmadan erken teşhis ile hastalığı kontrol etmek mümkün.

Peki, beyin kanaması oluşmadan önce nasıl anlayabiliriz? İşte detaylar....

Bu belirtiler varsa...

Şiddetli baş ağrısı,

Yüzde ağrı,

Bulanık veya çift görme.

Anevrizma patlarsa belirtiler şunları içerebilir:

Ani, şiddetli baş ağrısı (İnsanlar sıklıkla baş ağrısının şimdiye kadar yaşadıkları en kötü şey olduğunu söylerler),

Boyun tutulması,

Ense sertliği gelişmesi,

Mide bulantısı ve kusma,

Bayılma,

Nöbet geçirme,

Parlak ışıktan rahatsız olma.

Anevrizma için risk faktörleri

Şeker hastası olmak,

Tansiyon hastası olmak,

Fazla kilolu olmak,

Sigara içmek,

Hareketsiz yaşam tarzı sürdürmek,

Stres düzeyi yüksek kişilik yapısında olmak,

Ailede damar hastalığı öyküsü olması,

Kolesterol düzeyinin yüksek olması.