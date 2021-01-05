Beyin sisi nedir? Koronavirüsün yeni belirtisi beyin sisi nasıl anlaşılır?

Koronavirüsün, beyin sisi denilen unutkanlık, dikkat dağınıklığı, hafıza sorunu gibi çeşitli bilişsel sendromlara yol açtığı ortaya çıktı. Peki beyin sisi nedir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün belirtileri en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Virüsün belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber kalıcı sorunlara da yol açabiliyor.

Koronavirüs geçiren hastalardan bazıları hafıza ve konsantrasyon sorunları, net düşünememe, baş ağrıları, uyku bozukluğu, anksiyete, kafa karışıklığı, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk gibi belirtiler yaşıyor.

Beyin sisi olarak tanımlanan bu nörolojik yakınmalar kümesi yapılan araştırmalara göre koronavirüs geçirildikten sonra aylarca devam edebiliyor.

Peki beyin sisi nedir, nasıl oluşur, belirtileri nelerdir? İşte detaylar..

BEYİN SİSİ NEDİR?

Beyin sisi, hafıza problemlerine, odaklanamama, zihinsel netlik eksikliğine ve zayıf konsantrasyona neden olabilen bir semptomdur.

Beyin sisi aynı zamanda "zihinsel yorgunluk" olarak da tanımlanır.

KORONAVİRÜS SONUCUNDA BEYİN SİSİ NASIL OLUŞUR?

Beyin sisi ve koronavirüs ile ilgili en yaygın düşünce, bağışıklık sisteminin koronavirüse verdiği tepkidir.

Nature Reviews Neurology dergisindeki bir araştırma, sitokinlerin ve bunlarla ilişkili bağışıklık aktivitesinin koronavirüslü kişilerin beyinlerinde yaralayıcı derecede yüksek düzeyde iltihaplanmaya yol açabileceğini ve hatta başlangıçta fark edilmeyen ancak bilişsel hasara veya bozulmaya neden olabilecek küçük damarlarda tıkanmaları tetikleyebileceğini söylüyor.

Ayrıca, virüsün kan hücrelerini ve damarları enfekte etme yeteneğini dolayısıyla kan damarlarında veya damarları kaplayan hücrelerde iltihaplanma olması da beyne hasar verebileceği düşünülmekte..

BEYİN SİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?