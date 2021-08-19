Beyin tümörü belirtileri ve tedavisi

Artan baş ağrısı ataklarından denge ve yürüme bozukluklarına kadar birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabilen beyin tümörleri hakkında merak edilenleri Op. Dr. Ahmet Karkucak anlattı.

Baş ağrısı, denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda hissizlik gibi bazı sağlık sorunlarının beyin tümörü açısından dikkate alınması gerektiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karkucak, beyin tümörünün belirtileri, sebepleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme, denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı, unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları gibi sağlık sorunlarını yaşayanların mutlaka bir uzman hekime başvurmaları gerektiğini söyleyen Op. Dr. Karkucak, özellikle baş ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.





BİRÇOK BELİRTİ GÖSTEREBİLİYOR

Beyin tümörlerinde hastada ciddi şekilde şiddetli ve devamlı artarak giden baş ağrısının görüldüğünü dile getiren Op. Dr. Karkucak, bunun yanında bulantı, kusma ve beraberinde etkilediği alana bağlı olarak kafa içi basıncın artmasına bağlı olarak nörolojik defisitle, nörolojik problem ile kolda bacakta güç kaybı, görme bozukluğu, duyma bozukluğu, denge bozukluğu ile de belirti gösterebileceğini söyledi.

CERRAHİ İŞLEM 2-3 SAAT SÜRÜYOR

Beyin tümörlerinde tanıda hastanın klinik muayenesi, analizi ve detaylı tetkiki yapıldıktan sonra beyin emarı (MR) ve beyin tomografisi yapıldığını söyleyen Op. Dr. Karkucak, "Beyin tümörleri cerrahi yöntemler ile ön planda, cerrahi yöntemi sonrası patoloji tanısı sonucuna göre, gerekirse radyoterapi, kemoterapi uygulanabilmektedir” dedi.

Beyin tümörü cerrahisinde tümörün yerleşim yerine göre cerrahi işlem süresinin değiştiğini aktaran Op. Dr. Karkucak, işlemin yaklaşık 2 veya 3 saat sürebildiğini söyledi.

Cerrahi tedaviden sonraki süreçte özellikle kötü huylu lezyonlarda hastanede 4-5 günlük antiödem tedavisi antipiretik tedavi verilmesi, bu tedavinin devamında da hastanın belirli öneriler ve medikal tedaviler başlanarak taburcu edildiğini ifade eden Op. Dr. Karkucak, "Hastada herhangi bir nörolojik durum varsa cerrahi öncesi veya sonrası ameliyat karar almadan önce hasta bu şekilde kliniğe başvurmuş olabilir. Cerrahi sonrası ek tedavilerden sonra, fizik tedavi ihtiyacı da olabilir.” diye konuştu.

BEYİN TÜMÖRÜNÜN SEBEPLERİ

Hastalığa neden olabilecek sebeplere de değinen Op. Dr. Karkucak, nedeninin tam olarak bilinmediğini ancak radyasyon etkisi, manyetik etki, alan etkilenimi, çevresel faktörler ve genetik yatkınlığın hastalıkta rol aldığını söyledi.

Metastatik yani vücudun başka bir yerinden beyine sıçramış olan lezyonların köken aldığı organa göre sebeplerinin değiştiğini söyleyen Op. Dr. Karkucak, "Örneğin akciğer ise en önemli sebebi sigaradır. Kolon bağırsak tümörlerinde en önemli sebeplerinden biri özellikle beslenme alışkanlığı kolon kanserleri için de örneğin genetik yatkınlık önemlidir. Kadınlarda daha sık meme kanserlerinde metastaz yani sıçraması önemlidir. Beyin tümörlerinin büyük bir kısmı iyi huylu iyi karakterli olmaları hemanjiomlar, fibrozis piyesler, greydeki lezyonlardan oluşmaktadır.” şeklinde konuştu.