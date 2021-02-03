Beyin tümörü nedir, belirtileri nelerdir? Beyin tümörü nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

Beyin tümörü nedir, belirtileri nelerdir? Beyin tümörü nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

Beyin tümörü, ciddi hastalıklar arasında sınıflandırılıyor. Tedavisi gecikirse hayati risk teşkil edebiliyor. Peki, beyin tümörü nedir? İşte, bilinmesi gerekenler...

İyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılan beyin tümörünün hafıza bozuklukları, kol ve bacakta güçsüzlük gibi belirtileri bulunuyor.

Beynin üzerinde büyüyen beyin tümörleri hücrelerin türüne, derecesine ve yerleşim yerine göre farklılık gösterebiliyor.

Beyin tümörünün tanısı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans (MR) ile yapılıyor.

Peki, beyin tümörü nedir? Beyin tümörü belirtileri nelerdir? İşte, beyin tümörüyle ilgili merak edilenler…

BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR?

Beyin tümörleri, hücre anormalliklerinden kaynaklanmaktadır. Hücreler yaşayan organizmalar gibi gelişim göstererek büyüyen ve ölen hücrelerin yerini yenileri almaktadır.

Yenilenirken hücrelerin farklı bir yapıya dönüşmesi veya aşırı hücre çoğalması gibi durumlarda bu hücreler kitle haline gelmeye başlamaktadır. Bu kitleler tümör olarak adlandırılmaktadır.

Tümör oluşumunda genetik faktörler ve radyasyona maruz kalmak da önemli bir role sahiptir.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin tümörünün belirtileri hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Tümörün büyüklüğü, bulunduğu yer, büyüme hızı ve tipi belirtilerin değişkenlik göstermesine neden olmaktadır.

Tümörün sinir uçlarına baskı yapması, tümörün beyne zarar vermesi ve tümörün büyüyüp beyin içinde sıvı birikmesine neden olması gibi sebeplerle bazı semptomlar ortaya çıkmaktadır.

Vücudun tüm hareketlerini yöneten organ beyin olduğu için farklı bölgelerde belirti olması çok doğaldır.

Çok şiddetli baş ağrısı beyin tümörü ile özdeşleşmiş olsa da hastalarda genel olarak görülen belirtiler şu şekildedir:

Şiddetli baş ağrısı,

Epilepsi nöbetlerine benzeyen bayılma atakları,

Mide bulantısı ve kusma,

Denge ve yürüme bozuklukları,

Kol ve bacaklarda uyuşukluk ve hissizlik,

Bulanık ve çift görme gibi görme problemleri,

Konuşmada yaşanan bozukluklar,

Bilinç bozuklukları,

Kişilik değişiklikleri,

Hareket ve mimiklerde yavaşlama

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Beyin tümörünün sınıfına ve derecesine göre, tedavi yöntemleri değişkenlik göstermektedir. Doğru tedavi yönteminin seçiminde ise tümörün boyutu, yeri, tipi ve hastaların durumu baz alınmaktadır.

Bazı hastalara tek bir tedavi yöntemi uygulanırken bazı hastalarda birden fazla tedavi yöntemi aynı anda kullanılabilmektedir.

Beyin tümörlerinin tedavisinde en çok kullanılan yöntemler cerrahi müdahale, radyoterapi ya da kemoterapidir.

Cerrahi Müdahale: Beyin tümörü tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Cerrahlar kraniotomi denilen bir yöntem aracılığıyla kafatasını açıp tümörü çıkarmaya çalışır.

Radyoterapi: Bu yöntemde doktorlar yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanserli hücreleri tahrip etmeye çalışır. Böylelikle kanserli hücrenin çoğalmasının ve yayılmasının önüne geçilir ya da kanserli hücre tamamen ortadan kaldırılır.

Kemoterapi: Kanserli hücrelerin ilaç tedavisiyle öldürülmesi yöntemidir. Bu yöntemde, ilaçlar ağız yolu ya da damar yolu ile uygulanır.

Beyin tümörlerinin tedavisinde steroid, atikovülsan ya da şant gibi tedaviler de uygulanmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak rehabilitasyon, fizik tedavi ve konuşma terapisi gibi tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir.



