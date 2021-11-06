Beyin tümörü riskini artıran 5 faktör

Hayatınızda düzenli hale getirdiğiniz zararsız gibi görünen bazı alışkanlıkların beyinde tümör oluşumuna neden olabileceğini biliyor muydunuz?

Beyin tümörü, hücrelerin beyinde kitle şeklinde anormal büyümesidir. Beyin tümörleri malign, kanserli, iyi huylu veya kanserli olmayan olabilir. Genellikle kötü huylu beyin tümörleri hızlı büyürken, iyi huylu beyin tümörleri yavaş büyür. Bu durum, çevredeki beyin sinirlerine veya kan damarlarına baskı yapacak kadar büyürlerse beyin fonksiyonlarını bozar.

En sık görülen iyi huylu tümörler meningiom, akustik nöroma ve hipofiz meningiomudur. Beyinde glioblastoma gibi kötü huylu beyin tümörleri de gelişebilir. Daha sonra vücudun farklı bölgelerinde oluştuktan sonra beyne yayılan ikincil veya metastatik beyin tümörleri de vardır, örneğin akciğer kanseri metastatik beyin tümörünün en yaygın nedenidir.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Mutasyon genellikle beynin kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olarak tümör oluşumuna yol açar. Genetik veya kalıtsal tümörler genellikle çocuklukta ortaya çıkar. Ayrıca radyasyon, X-Işınları gibi çevresel faktörler de bu duruma neden olabilir. İki çeşit beyin tümörü vardır;

1. İyi huylu tümör

İyi huylu tümörler beynin içinde ve çevresinde oluşur ve beyin yapısının sıkışmasına neden olur. Tamamen çıkarılırsa, sıkıştırma rahatlayabilir.

2. Malign beyin tümörleri

Bu tümörler beyne yayılma ve ona tamamen zarar verme eğilimindedir. Kötü huylu tümör, iyi huylu bir tümöre kıyasla tehlikelidir.

ORTAK BELİRTİLER VE SEMPTOMLAR

Beyin tümörleri, tümörün veya dokunun konumu, boyutu ve tipi ve çevredeki alanda ne kadar tümör bulunduğu gibi konulara kategorize edilebilecek belirli klinik problemler üretir. En yaygın semptomlar baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, nöbetler veya nöbetler, davranış değişiklikleri, felç, görme bozukluğu, konuşma ve denge kaybıdır.

Başın arkasında, gözlerde, kafatasında veya hipofiz bezi gibi bezlerde bulunan belirli tümörler vardır. Beyninizin arka kısmında yer alan postifozi adı verilen bazı tümörler beynin yavaşlamasına ve vücut dengesinin, el hareketlerinin bozulmasına ve işitme sorunlarına neden olabilir.

Hareketsiz yaşam tarzı genellikle durumun gelişimini etkileyebilirken, doğrudan beyin tümörüne neden olmayabilir. Yaşam tarzında olumlu değişiklikler getirmek, sağlıklı kalma ve önlenebilir hastalıkları önlemede uzun bir yol kat edecektir. Çoğu durumda, beyin tümörünün nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, bazı faktörler beyin tümörü geliştirme riskini artırabilir:

1. DİYET VE EGZERSİZ

Beslenme, beynin ve vücudun işleyişinde önemli bir rol oynar. Beyin tümörünü önlemek için sağlıklı ve dengeli bir diyetin izlenmesi tavsiye edilir. Buna yeşil yapraklı sebzeler ve kompleks karbonhidratlar dahildir. Egzersiz eksikliği beynin çalışmamasına yol açarak beyin tümörlerine neden olabilir. Günde en az 30-45 dakika egzersiz yapmanız ve kendinizi aktif tutmak için bir meditasyon rutinine dalmanız önerilir.

2. UYKU DÜZENİ

Uyku bozuklukları beyin sağlığını ve tümör oluşumunu doğrudan etkileyebilir. Uygun uyku düzenini sağlayın. İyi bir uyku, beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği kadar ilaç tüketmek kadar önemlidir.

3. DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Sürekli depresyonda olma hali ya da le beyi kimyasallarına bağlı olarak gelişen davranış bozuklukları tümör oluşumunu tetikler. Aynı şekilde, bir beyin tümörünün daha ince bir işareti, bir kişinin davranışında veya kişiliğinde bir değişiklik olabilir. Bazen beynin ön kısmındaki bir tümör davranış, kişilik ve düşüncede kademeli değişikliklere yol açabilir.

4. BAŞ AĞRISI

Beyin tümörlerine bağlı gelişen kronik ağrıların daha önceden zaten tümör oluşumunu tetiklediğini biliyor muydunuz? Zamanla kötüleşene kadar baş ağrılarının beyin tümörü ile nasıl ilişkili olabileceğini çok az anlıyoruz. Tekrarlayan baş ağrılarını görmezden gelmek, bu durumun teşhisinde gecikmeye neden olabilir, bu da kişinin ıstırabını ağırlaştırabilir ve yeterli tedaviyi durdurabilir.

5. İLAÇ KULLANIMI

Doktorlar tarafından doğru miktarda ilacın doğru dozda kullanılması tavsiye edilmektedir. Size kısa bir süre için steroid reçete edilirse, iştah artışı, kilo alımı, uyku sorunları, huzursuzluk, ruh hali değişimleri, kaygı ve nadir durumlarda düşünce ve davranışta daha ciddi değişiklikler yaşayabilirsiniz. Diyabetli kişilerde steroidler hızla yüksek veya dengesiz kan şekeri seviyelerine yol açabilir. Bu kısa vadeli yan etkiler yönetilebilir. Özellikle bilinçsizce kullanılan ilaçlar beyinde tümör oluşumunu tetikler.