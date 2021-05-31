Beyin yiyen amiplerin sayısı hızla çoğalabilir

ABD'li uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle sıcaklığı artan göl ve nehir gibi tatlı suların, beyin yiyen amipler için çok daha elverişli bir ortam olabileceğini söyledi.

Amerikalı bilim insanları, sıcaklığı artan göl, nehir gibi tatlı suların beyin yiyen amip olarak da bilinen Naegleria fowleri gibi, insanlara zarar verebilecek organizmalar için daha elverişli bir ortam haline geleceğine işaret etti.

Güney Florida Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Sandra Gompf, et yiyen bakteri olarak da bilinen tuzlu su bakterisi Vibrio vulnificus ve tatlı sulardaki Naegleria fowleri gibi tehlikeli patojenlerin, küresel ısınma sonucunda ısınan suların etkisiyle artabileceği konusunda bilim insanlarının daha fazla endişelenmeye başladıklarına dikkat çekti.

KÜRESEL ISINMA İLE DURUM KÖTÜLEŞEBİLİR

Uzmanlar, kuvvetli sellerin tehlikeli patojenlerin üredikleri kirli suların taşınmasını kolaylaştırabileceğine işaret etti.

Şiddetli kuraklık yaşanan bölgelerde bulunan su rezervlerinde yoğun olarak üreme potansiyeli bulunan patojenlerin, şehirlerin su şebekelerine karışma ihtimalinin de yüksek olduğunu ifade eden uzmanlar, son 10 yıldaki vaka sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğunu ve küresel ısınma ile bu durumun daha da artabileceğini kaydetti.

BURUN YOLUYLA BULAŞIYOR

Beyinde enfeksiyona yol açan ve genellikle ölümcül olabilen, mikro ölçekli ve tek hücreli beyin yiyen amipler burun yoluyla insan vücuduna giriyor. Çoğunlukla göl, nehir, kanal gibi tatlı sularda bulunan bu amiplerin, insandan insana geçmediği biliniyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre en fazla ABD'nin güney eyaletlerinde görülen beyin yiyen amipler, 1962-2019 yılları arasında ülke çapında 198 vakaya neden oldu ve bu vakaların sadece 4’ü kurtarılabildi.

Ülkede, 2009-2018 yıllarında tespit edilen 34 vakanın 30'unun eğlence amaçlı girilen sulardan, 3'ünün buruna çekilen kirli musluk suyundan ve birinin ise bahçeye kurulan bir su kaydırağında kullanılan kirli çeşme suyundan kaynaklandığı bildirildi.

Tuzlu sularda yaşadığı bilinen ve et yiyen bakteri olarak tanımlanan Vibrio vulnificus bakterisi ise ishal başta olmak üzere, kan dolaşımı enfeksiyonu ve kangren gibi sorunlara neden olabiliyor.