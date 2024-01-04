Beyne pıhtı atması nasıl anlaşılır? Pıhtının erken belirtileri Ölümcül bir durum olan pıhtı atması, sağlık sorunu yaşayanları endişelendiriyor. Şüpheli bir durumda pıhtı attığını nasıl fark edeceğini bilmek isteyenler "beyne pıhtı atması nasıl anlaşılır", "pıhtı belirtileri nelerdir" sorularına yanıt arıyor. İşte pıhtı atması hakkında merak edilenler...

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Halk arasında kan pıhtısı olarak adlandırılan trombus, beyne ulaştığı zaman felç riskinden ölüme kadar gidebilir.

Beyni besleyen bir kan damarında pıhtı geliştiğinde, beyin dokusunun oksijen ve besin alması engellenmektedir. Beynin bir kısmına kan akışı kesildiğinde veya azaldığında inme meydana gelmektedir.

Hayati bir fonksiyon taşıyan pıhtı, bilinçli olunduğu takdirde önlenebilir. Bu kapsamda "beyne pıhtı atması nasıl anlaşılır", "pıhtı atması belirtileri", "pıhtı atınca ne olur", "pıhtı atacağı önceden anlaşılır mı" merak edilmektedir.

Peki, pıhtı belirtileri nelerdir? İşte beyne pıhtı atacağının ilk sinyalleri...

Ani baş ağrısı

Beyin pıhtısı genellikle ani ve şiddetli baş ağrısına neden olabilir. Bu ağrı, tipik baş ağrılarından farklı olabilir ve kişi genellikle "en kötü baş ağrısı" olarak tanımlar.

Kas zayıflığı

Beyne giden kan akışı kesildiğinde, vücudun bir tarafında kas zayıflığı veya felç olabilir. Bu genellikle yüzde asimetrik ifade kaybı, düşük veya düzensiz gelen bir kol veya bacak hareketi olarak ortaya çıkabilir.

Konuşma ve anlama zorluğu

Beyin pıhtısı nedeniyle, konuşma yeteneği etkilenebilir. Kişi konuşmada zorluk çekebilir, kelimeleri karıştırabilir veya karşıdan gelen bilgiyi anlamakta güçlük çekebilir.

Görme sorunları

Beyin pıhtısı, görme ile ilgili problemlere neden olabilir. Kişi ani şekilde bir gözde veya her iki gözde görme kaybı, bulanık görme veya çift görme yaşayabilir.

Baş dönmesi

Beyin pıhtısı, dengesizlik hissi, koordinasyon kaybı veya ani baş dönmesine neden olabilir.

Bilinç kaybı

Beyin pıhtısı durumunda, şiddetli bir baş ağrısı aniden ortaya çıkabilir ve bilinç kaybına neden olabilir.

*Hemen 112 veya yerel acil servisi aramak, kişinin hayatını kurtarabilir ve kalıcı hasarı önleyebilir.