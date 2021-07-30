Navigasyon veya telefonun takvimini kullanmak gibi alışkanlıklar, hafızayı veya beyninizin kendini yönlendirme yeteneğini etkiliyor. İşte beyni körelten günlük alışkanlıklar.

Arabanın veya cep telefonunun navigasyonu, özellikle trafikle geçen bir yaşamımız varsa çoğumuz için bir kurtuluştur. Önceden bir haritaya bakmanız veya bir rota çalışmanız gerekmez. Sadece GPS tarafından yönlendirilmeniz yeterlidir. Kesinlikle çok rahat, o kadar rahat ki beyniniz neredeyse hiç çaba harcamak zorunda kalmıyor.

Aynı şey cep telefonundaki anımsatıcı, takvimler veya hesap makinesi için de geçerli. Araştırmalar, her matematiksel işlem yapmanız gerektiğinde hesap makinesine başvurmanın zihinsel çevikliği azalttığını göstermektedir.

TEKNOLOJİ BEYNİMİZİ TEMBELLEŞTİRDİ

Sonuçta, teknoloji bizim için işleri çok daha kolay hale getirdi. Ama bazı işleri o kadar kolay hale getirdi ki, beynimiz tembelleşme riskine girdi.

University College London'dan yapılan bir araştırma, navigasyon kullanımının, beynin kendini yönlendirme yeteneği ile ilgili bir bölgesi olan hipokampusun ve planlama, karar verme ve sorunların çözümünden sorumlu olan prefrontal korteksin işlevlerini azalttığını göstermiştir.

Araştırmacılar, kişinin navigasyonun yardımı olmadan hedefini bulması gerektiğinde, bu alanların aktivite zirvelerine sahip olduğunu buldu.

Kısacası, navigasyon kullanmamak, yeni bir sokağa vardığınızda ve hangi yolu seçeceğinize karar vermeniz gerektiğinde, zihninizin birkaç rotayı simüle etmesi ve hangisini seçeceğini düşünmesi anlamına gelir. Ancak navigasyon size bunu söylediğinde, beyin devreden çıkar ve kendisini yönlendirmek giderek zorlaşır.

Birkaç yıl önce, aynı üniversiteden yapılan bir araştırma, şehrin tüm sokaklarını ezberleyen Londralı taksi şoförlerinin beyinlerinin, ezberlemeyenlere göre daha büyük olduğunu, hafızayla ilgili beyin bölgesi olan hipokamusun daha gelişmiş olduğunu ve daha fazla gri maddeye sahip olduğunu gösterdi.

Taksi şoförlerinin incelenmesi, günümüzde cep telefonlarının kullanımına mükemmel bir şekilde yansıtılabilir.

Cep telefonu kullanırken:

- Telefon numaralarını ezberlemiyoruz, hatırlamıyoruz,

- Önemli randevuları da takvime kaydettiğimiz için hatırlamaya çalışmıyoruz,

- Bir şey satın almamız gerekirse, onu da notlar bölümüne veya telefonda başka bir yere yazıyoruz,

- İlaç kullanırken bile telefonda çeşitli uygulamaları veya anımsatıcıları kullanıyoruz,

- Diyet yaparken yediklerimizi takip eden uygulamalar kullanıyoruz,

- Özel günlerde kişileri hatırlamak yerine toplu mesajlar gönderiyoruz,

Sonuçta, ezberlemek için çabalamıyoruz. Ve hafızayı çalıştırmanın, beynin yıllar içinde küçülmesini, yani yaşlanmasını önlemek için en iyi yardımcı olduğunu unutuyoruz.

BEYNİNİZE MEYDAN OKUYUN

Her şeyi olduğu gibi yapmaya çalışmayın. Örneğin solaksanız sağ tarafınızla, baskın olmayan elinizle küçük şeyler yapmayı deneyin. Anahtarları çantanızda aramak, kapıyı açmak gibi işleri baskın olmayan elinizle yapın. Bu çok basit görünen olgu, beyninizin yeni beyin bağlantıları oluşturmasını sağlar.

Her zaman aynı yoldan gitmeyin. Yürüdüğünüz kaldırımı değiştirin, alışveriş yaparken uğradığınız mağazaların sırasını değiştirin. Hem araba ile hem de yürürken yeni rotalar arayın. Bu, beyninizin oryantasyon yeteneğini uygulamaya koyan harika bir uyarıcıdır. Ve kaybolacağınızı düşünmeyin. Bu korku, yeni şeyler denemenizi engeller.

Farklı kitaplar okuyun. Beyninizi başka bir şeyle karşı karşıya getirmenin kolay ve hesaplı bir yoludur. Bir makaleyi, iş veya spor haberlerini veya sadece şiir okumak için çaba sarf etmek ekstra dikkat gerektirir.

Ve yeni şeyler öğrenin. Bir dil, yemek pişirmek ya da sadece dikkatinizi çeken bir zanaat yapmak. Farklı bir şey öğrenmek, beyninizin birden fazla alanını çalıştırır. Yeni şeyler öğrenmenin oluşturduğu beyin bağlantılarının Alzheimer'ı önlediği gösterilmiştir.

Listeler hazırlayın. Gezdiğiniz yerlerden, en son okuduğunuz kitaplardan, en çok sevdiğin yiyeceklerden... Bu basit araç sizi bazı verileri başkalarıyla ilişkilendirmeye zorlar ve bu beyniniz için iyidir. Alışveriş listesi söz konusu olduğunda, ihtiyacınız olanı yazın ancak markete götürmeyin, hatırlamaya çalışın.

8 ila 10 telefon numarasını hafızaya kaydedin. Eşinizin, çocuklarınızın, anne babanızın, kardeşlerinizin numarasını ezberlemeye çalışın. Bugün çok az insanın yaptığı iyi bir zihinsel egzersizdir. Bunları öğrenin ve haftada birkaç kez hatırlamaya çalışın.

Göreceğiniz gibi, beyninizi çalıştırmak uyarıcı ve eğlenceli olabilir. Ve onu genç tutmak için temelde iki şeye ihtiyacınız olduğunu unutmayın: Çeşitlilik ve merak.