Beynin bozulmasını önleyen 3 vitamin

Yaş ilerledikçe artan bilişsel gerileme riskini azaltmanın en iyi yollarından biri beslenmedir ve özellikle beyin sağlığını koruyan besinler vardır. İşte beynin bozulmasını önlemek için ipuçları.

Beyin de vücudun geri kalan kısımları gibi tüketilen besinlerle beslenir ve bu nedenle sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi büyüktür. Proteinler, vitaminler ve yağlar beyin sağlığını korumak için önemlidir. Bu besinlerin diyete dahil edilmemesi, yalnızca kısa vadeli beyin sağlığını değil, aynı zamanda uzun vadede beynin genel sağlığını da etkiler.

Sebze, meyve, balık, bitkisel protein kaynakları, kabuklu yemişler ve zeytinyağı gibi yağlara dayalı Akdeniz tipi beslenen kişilerde bunama ve bilişsel gerileme gelişme riski daha düşüktür.

Beyin hastalıklarının çoğu tedavi edilemez ancak, erken yaşlardan itibaren kendinize dikkat ederek bazılarından kaçınmak mümkündür ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri de sağlıklı beslenmektir.

Özellikle B grubu vitaminlerinden B9, B6 ve B12 vitamini beyin sağlığı için çok önemlidir. Araştırmalar, bu 3 vitaminin zihinsel gerileme, bunama ve Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olduğunu ve bir arada çalıştığını göstermiştir.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bu 3 vitaminin birlikte alınmasının beyin hücrelerinin kaybını azalttığını, beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve Alzheimer hastalığından en çok etkilenen kısımda beyin küçülmesini önemli ölçüde önlediğini göstermiştir.

B9 VİTAMİNİ

B9 vitamini aynı zamanda folik asit, folasin, folat veya pteroil-L-glutamik asit olarak da bilinir. B9 vitamini yiyecekleri yemek, beyinle ilgili komplikasyonlardan kaçınmanın anahtarıdır.

B9 vitamini bakliyat, nohut, mercimek, bezelye, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve kuru yemişlerde bulunur.

B6 VİTAMİNİ

Piridoksin olarak da bilinen B6 vitamini suda çözünür özelliklere sahiptir, bu da vücudun onu idrar yoluyla atması anlamına gelir. Bu nedenle düzenli olarak B6 vitamini içeren besinler yemek önemlidir.

Sardalya, somon, ton balığı, alabalık, ceviz, muz, avokado ve mısır gibi gıdalarda bulunur. Bu vitaminin vücuttaki şekerlerin, yağların ve proteinlerin düzgün çalışması için ve beynin, sinirlerin, cildin ve vücudun diğer birçok bölümünün gelişimi için de gereklidir.

B12 VİTAMİNİ

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini beyin fonksiyonları açısından en önemli besinlerden biridir. Dana karaciğeri, somon, ton balığı, kırmızı et, yağlı peynirler, süt ve yumurta gibi ürünlerde bulunur.

B12 vitamini, sinir hücrelerinin ve kırmızı kan hücrelerinin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Daha çok ileri yaştaki kişilerde, veganlarda ve vejeteryanlarda görülen bu vitaminin eksikliği hafıza kaybı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

B12 vitamini seviyesinin azalmasının artan bunama riski ile ilişkili olabileceğini gösteren birçok çalışma vardır. Uzmanlar, B12 vitamininin sağlıklı bir diyetin temel bir parçası olması gerektiğini söylüyor.

BEYNE ZARAR VEREN GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR

Beyin bir milyardan fazla nörondan oluşur. Bazı belirli gruplar akıl yürütme, duyguları deneyimleme ve dünyayı anlama yeteneği vermek için birlikte çalışır ve ayrıca beyne çeşitli miktarlarda bilgiyi hatırlama yeteneği de verirler.

Beyin üç ana bileşenden oluşur; beyin, beyincik ve beyin sapı. Serebral korteks, gri madde olarak da adlandırılan beynin dış kısmıdır. En karmaşık entelektüel düşünceleri üretir ve vücut hareketlerini kontrol eder. Beyin, ince bir sinir lifi sapı aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuran sol ve sağ loblara bölünmüştür. Beyincik, karmaşık hareketleri düşünmeden gerçekleştirmek için otomatik refleksler oluşturur. Beyin sapı, beyni omuriliğe bağladığı için hayatta kalmak için gereklidir.

Tüm bu beyin bölgeleri yaşam tarzı alışkanlıklarından ve beslenmeden etkilenir. İşte beyne zarar veren kötü alışkanlıklar.

Kahvaltı Yapmamak

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, insanların performansını, direncini ve duygusal durumunu önemli ölçüde etkiler. Günün ilk saatlerinde beyin, uzun bir açlıktan sonra fizyolojik süreçleri sürdürmek için besinlere ihtiyaç duyar. Kahvaltıyı atlamak genel bir enerji eksikliğine, konsantrasyon ve hafıza kaybına, kötü bir ruh haline ve düşük fiziksel ve entelektüel performansa neden olur.

Sigara İçmek

Bir kişi sigara içtiğinde beyne giden oksijen oranı azalır. Bu kötü alışkanlık Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasıyla ilişkilidir.

Çok Fazla Şeker Tüketmek

Rafine şeker, paketli içecekler, beyaz un ve trans yağ içeriği yüksek işlenmiş gıdaların tüketimi vücutta zararlı maddelerin birikmesine neden olur. Ayrıca bu tür bir beslenmede az miktarda meyve ve sebze tüketilirse, durum iyice kötüye gider.

Yeterince Uyumamak

Beynin gerçekten dinlenmesi ve iyileşmesi için her gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı vardır. Uyku yoksunluğu kısa vadede beyin hücresi ölümünü hızlandırabilir ve vücudu ve beyni yorgun ve karamsar tutar.