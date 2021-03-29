Yemeklere tat veren ve çay olarak da içilebilen biberiyenin, yağı da büyük faydalar sağlıyor. İşte stresi azaltmadan hafızayı güçlendirmeye kadar birçok sağlık yararı olan biberiye yağının faydaları.

Rosmarinus Officinalis, diğer adıyla biberiye, yaprak dökmeyen çok yıllık bir bitkidir ve nane ailesinin bir üyesidir. Biberiye Akdeniz bölgesi ve Batı Asya'ya özgüdür, ancak hem ısıya hem de kuraklığa dayanıklı olduğu için dünya çapında yetiştirilmektedir.

Biberiye, şifalı ve iyileştirici özellikleri sayesinde tüm dünyada bir mutfak çeşnisi, bir gıda koruyucusu, parfüm ve cilt bakım ürünlerinde bir bileşen ve bir uçucu yağ olarak kullanılmaktadır. Biberiye doğaldır. Antioksidan, antimikrobiyal, antiseptik ve antienflamatuvar özellikleri ile hastalıklara karşı koruyan oldukça faydalı bir bitkidir.

BİBERİYE YAĞININ FAYDALARI

Biberiye, yemeklerde kullanıldığında harika bir tada sahip olsa da, bitkinin bir yağ olarak da tadını çıkarabilir ve faydaları için sağlıklı yaşam rutininizin bir parçası yapabilirsiniz. İşte biberiye yağının faydaları ve kullanım yolları.

Stres seviyelerini düşürebilir

Vücudun hemen hemen her sistemini etkileyen stres, bu salgın izolasyon, belirsizlik ve sosyal huzursuzluk dönemlerinde oldukça yüksek. İyi beslenmek, egzersiz yapmak ve iyi uyku gibi kendi kendine bakım uygulamaları için zaman bulmak için çabalarken, biberiye gibi uçucu yağlar da stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Aaraştırmalarda, biberiye yağını solumanın antioksidan aktiviteye ve artan stresle ilişkili kortizol seviyelerinin düşmesini sağladığı bulundu.

Menopoz semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir

Biberiyenin hormon dengeleyici etkileri, sıcak basması ve uyku problemleri gibi düşük östrojen seviyelerinin neden olduğu semptomları önlemeye yardımcı olabilir. Çalışmalar, biberiyenin karaciğerin östrojeni metabolize etme yeteneğini artırabileceğini göstermektedir.

Hafızayı geliştirebilir

Biberiye yağının solunmasının biliş yeteneğini geliştirdiği bilinmektedir ve biberiye yağı, konsantrasyon ve odaklanma için gerekli olan bir beyin kimyasalı olan asetilkolinin metabolizmasını azaltmaya yardımcı olur.

Ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir

Bir ağrı kesici olarak biberiye yağının kendi başına ve diğer analjeziklerle birlikte kullanıldığında ağrıyı azalttığı görülmüştür. Ayrıca, diyabetli kişilerde nörolojik ağrıyı azaltmak, adet kramplarını ve kanamayı azaltmak ve osteoartritle ilişkili ağrıyı azaltmak gibi belirli ağrı türleri için potansiyel olarak yararlıdır.

Saç büyümesini uyarır

Biberiye yağı, erkek tipi kellik veya saç seyrelmesi olanlar için saç uzamasını destekler. Altı ay boyunca yapılan bir çalışmada, biberiyenin topikal olarak uygulandığında kafa derisindeki kılları büyütmede ilaçlar kadar etkili olduğu bulunmuştur.

Böcekleri kovabilir

Biberiye yağının etkili bir doğal böcek kovucu olduğu da gösterilmiştir. En iyi böcek kovucuların çoğu, birçok kimyasal içerdiği için toksiktir ve solunması zararlı olabilir. Bu yüzden, daha az toksik alternatif olarak biberiye yağı kulanılabilir.

Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir

Biberiye yağı, Alzheimer hastalığının semptomlarını önlemeye veya iyileştirmeye yardımcı olabilir, ancak bağlantıyı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 2016 yılında biberiye yağının Alzheimer hastalığı üzerine etkisini inceleyen bir araştırmada, biberiyede bulunan bazı bileşiklerin nöronların ölümünü önledikleri ve Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlayabilecekleri bulundu.

BİBERİYE YAĞININ HERHANGİ BİR RİSKİ VAR MI?

Biberiye yağı, topikal olarak kullanıldığında veya aromaterapi olarak solunduğunda genellikle güvenlidir. Ancak ağızdan alınması pek tavsiye edilmez. Büyük miktarlarda, ağızdan alındığında mide rahatsızlığına, rahim kanamasına, üriner sistemde tahrişe, güneş ışığına karşı duyarlılığın artmasına ve diğer alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Her üründe olduğu gibi, bireysel alerji veya hassasiyet meydana gelebilir. Olumsuz bir reaksiyon yaşarsanız, hemen kullanmayı bırakın. Biberiye yağı hamilelik ve emzirme döneminde, bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Kan sulandırıcılar, tansiyon ilaçları ve diyabet ilaçları gibi bazı ilaçlarla da etkileşime girebilir, bu nedenle kullanımınız için güvenli olduğundan emin olmak için kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.

BİBERİYE YAĞI NASIL KULLANILIR?

Herhangi yeni kullanıma, yavaş yavaş başlayın, belirtildiği şekilde kullanın ve yan etkiler ortaya çıkarsa devam etmeyin. Kullanılacak doz, ne tür bir sorunu ele almak istediğinize bağlıdır, ancak her zaman olduğu gibi, istenen etkiyi sağlayan mümkün olan en az miktarda ürünü kullanın.

Biberiye esansiyel yağını topikal olarak kullanıyorsanız veya soluyorsanız, bir seferde sadece birkaç damla kullanın ve çok konsantre olduğu için seyreltin.

Soluyorsanız, alternatif olarak, bir bez veya mendil üzerine birkaç damla damlatabilir ve yüzünüzün yakınında tutabilirsiniz.

Topikal olarak kullanıyorsanız, tahrişi veya yanıkları önlemek için jojoba yağı gibi nötr bir taşıyıcı yağ ile seyreltin. Biberiye ve diğer uçucu yağlar, cildinize uyguladığınızda kan dolaşımınıza kolayca emilir. Yetişkinler için, kullanışlı bir formül olarak bir çay kaşığı taşıyıcı yağ başına üç ila altı damla uçucu yağ kullanın. Rahatlama gerektiren bölgelere sürün, ancak tahrişe neden olabilecek hasarlı deride kullanmaktan kaçının.

Daha az konsantre yağ dozu için taze bitkiden biberiye çayı da yapabilirsiniz. Ancak, biberiye yağını bu amaçla kullanmayın.