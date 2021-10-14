Bilim hemfikir: Bir fincan kahve için ve 20 dakika boyunca yatın...

Bilim hemfikir: Bir fincan kahve için ve 20 dakika boyunca yatın...

Uykulu hissediyorsanız ve bir an önce kendinize gelmek istiyorsanız denemeniz gereken bir şey var. İşte bir fincan kahve ve kısa bir şekerlemenin mucizevi etkisi...

Mis kokusuyla damaklara lezzet şöleni yaşan kahve...

Herkes tarafından uyku düşmanı olarak konumlandırılsa da bilim insanları pek de öyle demiyor.

Kahvenin içerdiği kafein miktarının uykuya etki ettiği doğru, ancak bunun pozitif tarafları da var.

Özellikle evde çalışanlar için masa başında uyuklamak yerine uzmanların bir tavsiyesi var: Kahve uykusu...

KAHVE UYKUSU PRENSİBİ

Bir kahve şekerlemesini anlamak için kafeinin sizi nasıl etkilediğini anlamalısınız. Kafein, ince bağırsağınız tarafından emildikten ve kan dolaşımınıza geçtikten sonra beyninize geçer. Orada, normalde adenosin adı verilen benzer şekilli bir molekül tarafından doldurulan reseptörlere uyar .

Adenosin, beyin aktivitesinin bir yan ürünüdür ve yeterince yüksek seviyelerde biriktiğinde bu reseptörlere bağlanır ve sizi yorgun hissettirir. Ancak kafein reseptörleri bloke ettiğinden bunu yapamaz .

Uykudan önce içtiğiniz kahvenin içerisindeki kafein kana ulaşmadan uyursanız, uykunun adenozinden temizlediği reseptörlere, kafein molekülleri bağlanır. Kafein, adenozin reseptörlerini bloke eder. Bu sayede de vücutta uyuşukluğa neden olan adenozinler, beyinde bağlanacak yer bulamaz ve uyku sonrası kendinizi oldukça dinç hissedersiniz.

BİLİM ONAYLADI

Birleşik Krallık'taki Loughborough Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yorgun katılımcıların 15 dakikalık bir kahve uykusu çektiklerinde, bir sürüş simülatöründe kendilerine sadece kahve verildiği veya sadece kestirdikleri zamana göre daha az hata yaptıklarını buldular.

KAHVE UYKUSUNA NASIL YATILIR?

Özellikle öğle saatlerinde yapmanız tavsiye edilen kahve uykusu için ilk ihtiyacın olan şey kafeinli bir içecek: Kahve, çay, kola vb...

Daha sonra ise uzanmak... Şekerleme yaparken sürenin 20 dakikadan daha az veya daha fazla olmaması gerekir.Şayet ayarı kaçırıp 30 dakikadan fazla uyursanız derin uykuya geçersiniz. İşe devam etmeniz gerektiğinden uykunuzun bölünmesi pek hoş etkiler yaratmayabilir.