Bilim insanları: Nipah koronadan daha ölümcül ve tehlikeli

Bilim insanları: Nipah koronadan daha ölümcül ve tehlikeli

Bilim insanları Nipah virüsünün koronavirüsden daha fazla insanın ölümüne sebebiyet verecek bir salgına yol açabileceğini öngörüyor.

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken bilim insanları, ölüm oranı koronavirüsten daha yüksek olabilecek yeni bir virüs salgını konusunda uyarıda bulundu.

ABD’deki Kentucky Üniversitesi’nin Moleküler ve Hücresel Biyokimya Bölümü Başkanı Dr. Rebecca Dutch, Nipah virüsünün (NiV) bir sonraki salgına ‘kesinlikle’ neden olabileceğini öne sürdü.

ÇOK DAHA ÖLÜMCÜL

Bu virüsün ölüm oranının yüzde 45 ila 75 arasında değişebildiğini ve bunun koronavirüsdeki orandan çok daha yüksek olduğu belirtiliyor

Çevreci yazar ve hayvan kaynaklı hastalıklar uzmanı John Vidal ise insanlığın Kara Veba çapında yeni bir pandemiyle karşı karşıya kalabileceğini öngördü.

Yazar, “Hava yolculuğunun ve küresel ticaretin yaygınlığı dikkate alındığında, virüs haftalar içinde semptomsuz taşıyıcılar aracılığıyla tüm dünyaya yayılabilir ve ülkeler sınırları kapatıncaya kadar on milyonlarca insanı öldürür” öngörüsünde bulundu.

SEMPTOMSUZ SEYREDİYOR

Şiddetli beyin ödemi, nöbetler ve kusma, Nipah virüsü hastalığının semptomlarından sadece bazıları. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre hastalık semptomsuz seyredebiliyor, ayrıca ciddi solunum problemlerine ve ensefalite (beyin iltihabı) yol açabiliyor.

KULUÇKA SÜRESİ 45 GÜN

Nipah’ın kuluçka süresinin 45 güne kadar uzayabilmesi, bu süre zarfında bulaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmiyor olması bilimcileri endişelendiriyor.

Nipah’ın çok sayıda mutasyona uğrayabildiği ve bu şekilde yayılmasının hızlandığı biliniyor.

Nipah hem yarasalar hem de virüslü mango yiyen domuzlar tarafından insanlara bulaşabiliyor. 1999'da virüs nedeniyle, salgını önlemek amacıyla bir milyondan fazla domuz itlaf edilmişti.

DSÖ’nün insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil ettiği Nipah virüsünü önleyebilecek aşı ya da tedavi edebilecek ilaç henüz yok. İlaç şirketleri, virüsü tedavi edebilecek ilaç geliştirmeye yönelik henüz bir proje sunmuş değil. Nipah’a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor.