Bilim Kulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Turkovac, ölümü önlemede çok etkili

Turkovac'ın diğer interaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu niteliği olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, ölümü önlemede çok etkili olduğunu, yoğun bakıma gitmeyi önlediğini söyledi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız sürüyor…

Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 36 bin metrekarelik laboratuvarda üretimi devam ediyor...

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının, ölümü ve yoğun bakıma gitmeyi önlediğini söyledi. Prof. Dr. Kara, “Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜMÜ ÖNLEMEDE ÇOK ETKİLİ, YOĞUN BAKIMA GİTMEYİ ÖNLÜYOR”

Turkovac aşısının üretiminin kolay olmadığını, testlerin zorlu bir süreçten yoğun bir emekle geçtiğini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, şu açıklamalarda bulundu:

“Bizim hem klinik hem de uygulamalarda gördüğümüz şöyle bir verimiz var; Turkovac aşısı, ölümü önlemede çok etkili, yoğun bakıma gitmeyi önlüyor. Hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksek. Diğer inaktif aşılara karşı da karşılaştırmalar yapmıştık.

“GELDİĞİMİZ NOKTA HEPİMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BAŞARI”

Aşımızda diğer inaktif aşılara karşı daha iyi koruyucu nitelikte olan bazı veriler ortaya çıktı. Bu bir avantaj. Biz hem buradan hem diğer sonuçlardan Turkovac aşısının koruyucu olduğunu gördük. Koronavirüs konusunda şimdiye kadar olan basamaklardaki aşı sürecini tamamladık. Bundan sonraki süreci de hızla geliştirebiliriz. Turkovac ile hem kazanılan tecrübe hem aşının elde edilmesindeki sürecin kısaltılması hem de aşının başarıları çok büyük adımlar olarak gerçekleştirildi. Geldiğimiz nokta hepimiz için çok büyük başarı ve çalışmadır.





“OMİCRON VARYANTINA KARŞI ETKİLİ”

Omicron için farklı aşıya şu an acil ihtiyaç var mı? Hayır. Mevcut aşıların ve Turkovac aşımızın da Omicron varyantına karşı etkili olduğunu biliyoruz."