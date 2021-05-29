Bilim Kurulu, karantina süresini 14 güne uzattı

Varyant virüslerin yayılmasını önleme amacıyla çalışma yürütülen Bilim Kurulu, karantina süresinin 10 günden, 14 güne çıkarılmasına karar verdi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde yayılan varyant virüslere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni tedbirler alındı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.

YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA

Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu.

Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün.

Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

AŞILILARA DA TEMAS HALİNDE 14 GÜN KARANTİNA VAR

Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var.

Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu., yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.