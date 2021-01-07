Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 7 Ocak Fahrettin Koca açıklamaları saat kaçta? Yasaklar bitiyor mu?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 7 Ocak Fahrettin Koca açıklamaları saat kaçta? Yasaklar bitiyor mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yeniden toplanıyor. Vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, yeni yasaklar gündemde mi, son durum ne sorularını araştırıyor.

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantıları, vatandaşın yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Alınan tedbirlerle ilgili gelişmeler ve yeni kısıtlamalar hakkında bilgi paylaşımı yapılan toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.

Bilim Kurulu üyeleri genellikle perşembe günleri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor.

Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte Bilim Kurulu toplantısının gündemi...

7 OCAK BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Bakan Koca başkanlığında saat 17.00'da video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00 civarında yazılı açıklamada bulunulacak.

YENİ YASAKLAR GÜNDEMDE Mİ?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tollantısının yapılacağı tarih milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Haftalardır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında yeni yıl ile birlikte yasakların ne zaman esnetileceği araştırılıyor.

Koronavirüste gelinen son durumun değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantıları, son olarak Çin'den gelen aşıların laboratuvar sonuçları ve Türkiye'de yapılan aşı çalışmaları ile birlikte araştırılan konuların başında geliyor.

Özellikle İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün hızlı yayılan türü ile ilgili değerlendirmeler de Bilim Kurulu'nun gündeminde olması bekleniyor.

Toplantıda kısıtlamaların esnetilmesi ve aşı çalışmalarının görüşülmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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