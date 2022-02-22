Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının zamanı araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyrine dair gelişmeleri değerlendiriyor.

Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.

Salgına dair her detayın görüşüldüğü toplantıda maskeler gündeme gelecek ve alınan yeni kararlar duyurulacak.

Bu kapsamda maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağını merak edenlerin gözü, Fahrettin Koca'da olacak.

Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili soruya bu 23 Şubat Çarşamba gününü işaret ederek, "Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız.

Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak.





Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" demişti.