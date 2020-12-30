Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca aşı açıklaması saat kaçta?

Türkiye'nin Çin'den sipariş verdiği Sinovac koronavirüs aşılarının ülkeye ulaşmasıyla birlikte Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bakan Koca açıklama yapacak.

Koronavirüs salgınına dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda bu hafta aşı gündemiyle bir araya geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek olan toplantının ayrıntıları merak ediliyor.

Vatandaşlar toplantının saat kaçta yapılacağını ve Fahrettin Koca'nın açıklamalarını bekliyor Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak, işte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Yaklaşık 2 saat sürecek toplantının ardından Bakan Koca’nın saat 19.00 civarında açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüsle mücadelede son durumu aktaracak olan Bakan Koca, Türkiye'ye ulaşan aşılar hakkında yazılı bilgilendirme yapacak.

GÜNDEM AŞI

Koronavirüs aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, bugün saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Koca, 14 gün sürecek testlerin hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacağı bilgisini verdi. Sonrasında aşılama programı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak.

Gelen her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Daha sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Aşılamada öncelik sağlık çalışanlarında olacak.

Şubat sonuna kadar 50 milyon doz Çin aşısının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.