Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran kararları masada...

Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar, Kabine toplantısının ardından 1 Haziran sonrasını şekillendirecek. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, gündeminde neler var?

Kademeli normalleşme sürecinden sonra nasıl bir yol izleneceğini merak eden vatandaşlar, gözlerini Bilim Kurulu toplantısına çevirdi.

Koronavirüs salgınının gidişatının değerlendirildiği Bilim Kurulu,Sağlık Bakanu Fahrettin Koca başkanlığında ve BioNTech kurucusu Uğur Şahin'in katılımıyla gerçekleşecek.

Vatandaşlar, Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının detaylarını araştırıyor.

Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, bugün 26 Mayıs Çarşamba günü, gerçekleşecek.

Bakan Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak.

26 MAYIS BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Bilim Kurulu görüşleri ve tavsiyeleri, Kabine Kurulu'nda karara dönüşerek uygulanıyor. Bu noktada yasaklar ve kısıtlamalara dair kilit nokta olan Bilim Kurulu toplantıları yakından takip ediliyor.

Bilim Kurulu'nun bugünkü gündemi, salgın sürecinin değerlendirilmesi ve sürece dair yol haritasını belirlemek.

Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ele alınacak.

Tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği masaya yatırılacak.Toplantıda azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.