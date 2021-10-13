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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Artan vaka sayıları, aşı uygulamaları...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Artan vaka sayıları, aşı uygulamaları...

Salgının seyrini değerlendirecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Masadaki en önemli konu ise vaka artış hızı olacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?