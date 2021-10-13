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    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Artan vaka sayıları, aşı uygulamaları...

    Salgının seyrini değerlendirecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Masadaki en önemli konu ise vaka artış hızı olacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 10:12
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    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Artan vaka sayıları, aşı uygulamaları...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının yönünü ele alıyor.

    Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.

    Salgına dair her detayın görüşüldüğü Bilim Kurulu vatandaşlar için oldukça önemli olurken, masada aşı uygulamaları ve vaka artış hızı olacak.

    Vaka sayısının 30 bin bandını geçmesi herkesi tedirgin ederken, toplantıdaki en önemli gündem maddesi aşılama oranı olacak.

    Aşılamanın önemine hem Sağlık Bakanı Koca hem de Bilim Kurulu dikkati çekerken, vefat sayılarındaki yükseliş ele alınacak.

    Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın açıklamasın kaçırmak istemeyenler, "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" İşte ayrıntılar...

    BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.

    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Artan vaka sayıları, aşı uygulamaları... #1

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