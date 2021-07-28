Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda...

Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu, bayram sonrası salgındaki son durumu değerlendirecek. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kurban Bayramı sonrası salgının seyrini merak eden vatandaşlar, gözlerini Bilim Kurulu toplantısına çevirdi.

Her hafta koronavirüs salgınındaki seyri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tarihi merak ediliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının saati ve gündemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Temmuz Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz Çarşamba günü yani bugün saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Bakan Koca, video konferans yöntemi ile yapılacak olan toplantının ardından saat 18.00’da Youtube platformu üzerinden açıklama yapacak.

AŞI OLMAYANLAR KISITLANABİLİR

22 milyon vatandaşın sırası geldiği halde aşı yaptırmaması salgının seyrini olumsuz etkiliyor. Toplantıda 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı uygulanacak kısıtlamalar ele alınacak.

Söz konusu kısıtlama tavsiyesi önceki Bilim Kurulu toplantısında masaya gelmiş ancak sıcak bakılmamıştı. Bilim Kurulu üyeleri, insanların gönüllülük esasına göre aşı yaptırmasının daha doğru olduğu yönünde görüş belirtiyor.

VAKALAR 20 BİNE DAYANDI

Son bir haftada vaka sayılarının katlanarak artması, hatta 20 binlere yaklaşması nedeniyle son tablo da toplantıda değerlendirilecek. Vaka ve vefat sayılarının kontrol altına alınmasının yolu Bilim Kuurlu üyelerine göre aşılamadan geçiyor. Bu nedenle vatandaşlara aşı çağrısı yapılmaya devam edilecek.