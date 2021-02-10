Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 10 Şubat Bilim Kurulu gündeminde neler var? Yasaklar için kritik toplantı..

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 10 Şubat Bilim Kurulu gündeminde neler var? Yasaklar için kritik toplantı..

Koronavirüs sürecine dair önemli kararların alındığı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor. Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçeceği toplantının detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Koronavirüse dair gelişmelerin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı, 10 Şubat Çarşamba akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek.

Koronavirüs yasaklarına dair açıklama yapılması beklenen toplantı gündeminde hangi konuların yer aldığı merak ediliyor.

Aşı çalışmalarıyla birlikte kısıtlamaların esnetilmesine dair umut besleyen vatandaşlar, açıklamaları yakından takip ediyor.

Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, Fahrettin Koca açıklamaları saat kaçta? İşte detaylar..

10 ŞUBAT BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'da toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.00 civarında kameralar karşısına geçerek gelişmeleri aktarması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri bugün 2. doz koronavirüs aşısını olacak.

Toplantıda koronavirüs aşısıyla ilgili ikinci doz hakkında bilgilendirmeler ve yerli aşı hakkında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Aşıların etkisiyle vaka sayılarında azalma yaşanmasıyla kademeli olarak normalleşme sürecine geçilebileceği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Bakan Koca'nın da konuyla ilgili bilgilendirme yapacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.