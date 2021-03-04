Bilim Kurulu üyelerinden 'aşı pasaportu' açıklaması

Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile Prof. Dr. Levent Akın, Avrupa Birliği ülkelerinde gündeme gelen 'aşı pasaportu' hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısı olanların serbestçe seyahat edebilmesini sağlayacak 'aşı pasaportu' üzerinde çalışma başlatan Avupra Birliği ülkelerinde, pasaporta 'IBAN' gibi bir kodla ne tür aşı yapıldığı, nerede yapıldığı, PCR testi sonucu ve antikor seviyesi gibi temel tıbbi bilgiler işleneceği belirtildi.

Türkiye'de koronavirüs süreci ile beraber elektronik sağlık hizmetlerinin çok iyi şekilde verildiğine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, e-Nabız uygulamasına eklenen yeni modül ile 'koronavirüs aşı kartı' oluşturulabildiğini belirterek, barkodlu olan bu belgelerin, ülkelerin koronavirüs aşı kartı taleplerine karşı kullanılabileceğini söyledi.

"AŞI PASAPORTU OLARAK GÖSTERİLEBİLİR"

Aşı kartının hem Türkçe hem de İngilizce olarak oluşturulabildiğini belirten Prof. Dr. İlhan, aşı kartında kimlik bilgilerinin, aşının ne zaman, hangi saatte olunduğunun ve hangi aşının olunduğun resmi olarak yer aldığını söyledi.

Aşının barkodu sayesinde dijital olarak sorgulanabildiğini ifade eden İlhan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı aşı kartı bu, dileyen yerlere de aşı pasaportu olarak bu gösterilebilir" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK SIKINTI YARATIR"

Avrupa Birliği'nin aşı pasaportu çalışmasının akla yatmadığını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın ise bazı Afrika ülkelerine giderken 'sarıhumma aşısı' olunduğunu, sıtmaya karşı da bazı ilaçların alındığını hatırlatarak, "Niye, çünkü bizim bölgemizde hastalık yoktur; ama o bölgede de vardır hastalık. Gelen kişilerin o hastalığa yakalanmaması ya da varsa bir hastalıkları o ülkeye bulaştırmamasını hedeflerler. Şimdi aşıya erişen ülke sayısı çok sınırlı. Ama tüm ülkelerden birileri geliyor, eğitim, ticaret, turizm için geliyor. Dolayısıyla aşı pasaportu dünyada aşı programı tamamlanmadan hayata geçirilmesi çok büyük bir risk yaratır, çok büyük sıkıntı yaratır. Hem insan hakları açısından hem de uluslararası ilişkiler açısından sıkıntı yaratır." dedi.

Aşıya erişemeyen 100'den fazla ülke olduğunu belirten Akın, "O zaman bu ülkeden insan gelmeden makul bir süre önce, ki bu süre genellikle 48 saattir, test yaptırır ülkeye öyle girer. Böylece vaka sayısı azalmış ülkeyi, vaka sayısı çok olan ülkeden korumuş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DSÖ AŞI PASAPORTUNA KARŞI

Aşı pasaportu konusunda dünyada çok fazla tartışmanın yer aldığını kaydeden Akın, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı pasaportunun bu dönemde uygulanmasına karşı olduğunu belirterek "İleriki yıllarda olabilir. Dünyanın aşı üretim kapasitesi yaklaşık 2,5-3 milyar civarında. Dünyada aşı olması gereken insan sayısı 7 milyar. Demekki biz 2022 yılında da aşıya devam edeceğiz. Aşı olamamış insanların nasıl seyahat etmelerini engelleyeceksiniz. O zaman dünyanın bu sosyalleşme, liberalleşme, küreselleşme ne derseniz deyin, bu kısmıyla ters düşülmüş olacak. Onun için bu çok mümkün değil." dedi.