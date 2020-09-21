Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı! Ahmet Demircan kimdir, kaç yaşında?

Koronavirüse yakalanan Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan kimdir, kaç yaşında? Ahmet Demircan'ın sağlık durumu nasıl? Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, nasıl koronavirüse yakalandı?

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan kimdir, kaç yaşında gibi soruların cevapları da merak konusu oldu. İşte Ahmet Demircan'ın hayatı ve biyografisi...

AHMET DEMİRCAN'IN KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI NASIL ÖĞRENİLDİ?

TATD'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın Covid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" denildi.

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

Ahmet Demircan 13 Temmuz 1954'te Samsun'da dünyaya gelmiştir. Türk hekim ve siyasetçi, eski devlet bakanı ve 2017-2018 yıllarında Sağlık Bakanlığı yapmış Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalanması üzerine hayatı da merak konusu oldu.

İşte Ahmet Demircan'ın hayatı...

AHMET DEMİRCAN'IN İŞ HAYATI VE BAŞARILARI

Ahmet Demircan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Aynı Fakültede Genel Cerrahi İhtisası yapmıştır. Samsun 1 Nolu Sağlık Ocağı Pratisyen Hekimliği, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı, Bafra Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı yapmıştır.

XX., XXI., XXV. ve XXVI. Dönem Samsun Milletvekilidir. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve altı çocuk babasıdır.

AHMET DEMİRCAN'IN SİYASİ HAYATI

HAS Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na atanmış olup 9 Temmuz 2018 tarihine kadar bakanlık görevini sürdürmüştür.